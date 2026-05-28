田徑U20亞錦賽｜郭俊廷100米主場摘銀　連續兩屆登頒獎台證實力

亞洲U20田徑錦標賽一連四日於啟德青年運動場上演，去屆在男子100米摘銅的郭俊廷，今日以0.004秒之差力壓日本跑手，在主場奪得銀牌，亦是港隊今屆首面獎牌。

攝影：梁鵬威、湯致遠



郭俊廷勇奪亞洲U20田徑錦標賽男子100米銀牌。（梁鵬威攝）

去屆U20亞錦賽於阿聯酋舉行，港隊勇奪2金2銀2銅，當中陳一樂與郭俊廷（Alton）在男子100米分奪銀牌與銅牌。今屆返回主場出戰，兩人在首日賽事登場——今早初賽，陳一樂跑出10.52秒，郭俊廷則慢0.01秒，雙雙晉身下午的準決賽；古綽峰則跑出10.76秒，未能晉級。

準決賽第一小組，郭俊廷跑出10.36秒，緊接登場的陳一樂以10.34完祊成，兩人一同打破U20香港紀錄（10.37秒），並以總成績第4及第5名晉級晚上的決賽。

陳一樂在男子100米準決賽打破U20香港紀錄。（梁鵬威攝）

男子100米決賽今晚壓軸上演，中國跑手代泓宇以半個身位優勢奪金，其後的郭俊廷、陳一樂等跑手接近一同衝線。跑手們在終點線望着大螢幕，當郭俊廷的名字出現在第二位，以個人最佳時間10.35秒摘下銀牌，他興奮地披起區旗，走向看台與隊友及支持者慶祝。

郭俊廷（中）在決賽跑出個人最佳的10.35秒，摘下銀牌。（湯致遠攝）

經過一輪慶祝後，郭俊廷在領獎前接受傳媒訪問，他坦言成績出來前一刻甚為忐忑：「其實今槍跑得麻麻，或許有點太緊張興奮，尤其壓線時，我好早已經壓了線，如果遲多一點，可能成績更好。我估計自己應該第三，沒想到是第二，當然喜出望外。」郭俊廷以10.346秒衝線，僅勝銅牌的日本跑手安川飛翔0.004秒。

郭俊廷受訪時，兩名小朋友走近，原來是他的胞弟及表弟。難得在香港主場出賽，當然是全家總動員到場支持：「在主場獲獎感覺不一樣，加上在外公、舅父、姨姨等親人面前登頒獎台，始終香港甚少機會舉辦如此大型的賽事。」

郭俊廷在主場摘下銀牌，對他別具意義。（梁鵬威攝）

由上屆的銅牌到今屆的銀牌，決賽再改寫個人紀錄，成績與時間正好印證自身能力，「去屆曾上頒獎台，賽前覺得今屆有獎牌是應該的，也有點壓力，最後也做到了，而且改寫了PB，證明了自己」。郭俊廷在準決賽曾破U20的香港紀錄，其後再被陳一樂打破，決賽跑出10.35秒，與紀錄只差0.01秒，他坦言不太在意紀錄，「本身以為（U20香港）紀錄是10.33秒，所以跑完才知道破了，沒有太大感覺，其實紀錄是很『死』的，進步比紀錄更重要」。

郭俊廷8月初將赴美出戰世界青年田徑錦標賽，他避談會否因今次賽事而提升期望，只要向着自己的目標進發就可。

（湯致遠攝）

女子組方面，早前在香港錦標賽改寫個人最佳時間的庾沛怡，今披港隊戰衣出戰，她在初賽以11.89秒過關，與黃韻之齊齊亮相晚上的決賽，庾沛怡以11.93秒衝線，比初賽時間更慢。

庾沛怡過往曾在啟德出戰，早已知道青年運動場甚少順風，所以本以11.8秒左右為目標，最後在決賽未能達標，她坦言有點失望。最後一年參加青年賽的庾沛怡，早前在香港錦標賽創下U20香港紀錄的11.79秒，惟時間與世青標差0.01秒，她之後將出戰台灣及香港公開賽，力爭在截標前取得資格。