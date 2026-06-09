劍擊會長盃｜何瑋桁放下勝負重新出發　即使沉寂仍繼續努力

何瑋桁的2024年，榮膺亞洲冠軍﹑參戰巴黎奧運﹑世界盃首摘銅牌﹑世界排名升上前列，追求已久的成績一下子擁有，幸福來得太突然。這名港隊男子重劍代表愈成功愈迷失，愈想捉緊所擁有的，卻失去得更快。

高峰過後，何瑋桁彷彿回到最初的起點，戰績還是浮浮沉沉，甚至像是「當年被任人魚肉的魚腩」。經過一年多沉澱，瑋桁放下以往成功帶來的包袱，重新出發，靜候下個反彈的時刻。

攝影：梁鵬威



何瑋桁。（趙子晉攝）

上季國際賽，港隊男重代表何瑋桁憑藉世界排名，沒有錯失任何一站世界盃或大獎賽的正賽，惜亞錦賽未能衛冕，跌出世界前16名的安全網，瑋桁今季需要透過外圍賽爭奪正賽席位。8站國際賽過去，何瑋桁曾經晉身32強，也試過小組賽止步，對比2024年的順風順水，相距甚遠。

何瑋桁勝出資格賽取得巴黎奧運資格，其後稱霸亞洲錦標賽，成為港隊史上首名男子重劍亞洲冠軍，再首戰奧運會，加上在加拿大首登世界盃的頒獎台，世界排名升上前16名，瑋桁的2024年無疑是大豐收。

何瑋桁與佘繕妡齊齊首度登上世界盃頒獎台。（中國香港劍擊總會圖片）

何瑋桁在劍擊路上努力多年，幸福來得太突然，彷彿大半年間收穫追逐多年的成果。佳績曾經擁有，怎不在乎天長地久？背負亞洲冠軍﹑奧運代表，頭銜成為何瑋桁的包袱，愈在乎成績，表現卻更差，「打了十多年劍，一直渴望得到的成績，一下子來得太快，想一直擁有下去，愈想捉緊成績，它卻走得更快。成績差影響情緒，久而久之陷入了惡性循環。」今季四次小組賽出局，彷彿憶起當年14﹑15歲初戰世界賽，彷彿與當年被任人魚肉的自己差不多。

當頭銜變枷鎖，加上教練陸昶名離任，對何瑋桁影響甚大，重新與法國教練Gauthier Grumier磨合需時，他以學習語文作比喻，「本身老師教英文，自己成績不錯，突然間來了一個中文老師，我要把以前學過的英文抹掉，重頭來過。」

何瑋桁在今年首個本地公開賽會長盃摘下季軍。（梁鵬威攝）

在劍道上的何瑋桁，不再專注在劍擊，只在乎勝負，「領先就可以，因為可以保持積分，當一落後就很焦慮，心想：『這個對手不應該輸』，不斷想着追分，卻沒有想過如何追，把勝負放得太重，因為我不想失去我所擁有的，只要贏就可以，如何贏﹑怎樣贏我根本不介意....」

從前執起劍，何瑋桁享受與對手像打遊戲機的交流，當你花心思擊敗對手，這份滿足感才是瑋桁打劍的初衷。

執著勝負，非何瑋桁執劍的初衷。（梁鵬威攝）

何瑋桁的世界排名從最高的第11位，下滑至今的92位，以上排名﹑佳績變成歷史，倒不如放下勝負，當為重新出發的機會，「以前的自己不太夠膽嘗試新事情，現時成績給予一個放手一搏的契機，當成自己的挑戰。老實說，成績好壞都不重要，等待洗底後重頭來過，重新出發。」

要再擁有，必先學懂失去怎接受。總結近一年多的低潮，何瑋桁似曾相識，杭州亞運一年前的何瑋桁，本地排名差點跌出香港隊，他自言與當年感覺差不多，「當時比賽像是漫無目的，有些位置卡住了，暫時找不到方法解決....」瑋桁憑自己努力反底，最終在杭州亞運踏上頒獎台，摘下港隊首面男子重劍獎牌，只要找到方法，他可以反彈至更高位置。

杭州亞運：獎牌是對何瑋桁努力最好的回報。（趙子晉攝）

經過一年多的沉澱，瑋桁慢慢放下對勝負的執著，同時放下部分壓力，同時接受現況，他笑言：「之前打得順，每次決一劍都贏，或者現在要還吧....」即使沉寂，何瑋桁依然繼續努力，積極練習，全力以赴，靜待下次反彈的時機，就算未能做到，他也坦然接受，「要重複佳績講求天時地利人和，狀態起跌是運動員常態，只要盡全力就好，只要繼續打，就有機會再創下次佳績。」