世界盃2026｜EA Sports連續4屆貼中冠軍創神話　今屆估西班牙封王

2026年美加墨世界盃進入全球狂熱階段，正當各大球迷為奪冠熱門爭論不休之際， EA Sports再次透過旗下最新版本的足球模擬遊戲《EA Sports FC 26》，推算「狂牛軍團」西班牙將會繼2010年後，第二度捧起大力神盃。

由於EA Sports已連續四屆準確預測世界盃冠軍得主，他們的冠軍預測帖文一出，隨即在各大社交媒體引發熱烈討論。



世界盃2026｜EA Sports預測西班牙今屆封王。（IG@easportsfc）

EA Sports連中四屆創神話 足球遊戲背後的大數據

這項預測之所以引起球迷甚至是國際體育媒體高度關注，並非單純的宣傳噱頭，而是因為 EA Sports 擁有近乎恐怖的「預言」歷史，該遊戲背後依靠一套強大的超級電腦模擬系統，利用成千上萬的真實球員個人能力值、球隊近期戰術數據、歷史對賽統計，再配合最新 AI 演算法，將整屆賽事參賽球隊進行模擬運算。

過去16年間，這套系統創造了體育預測界的神話，從2010年南非世界盃開始，它精準預測西班牙首次奪冠；2014年巴西世界盃，成功算出德國登頂；2018年俄羅斯世界盃，押中國際賽大熱法國；到了2022年卡塔爾世界盃，在阿根廷首場兵敗沙特阿拉伯的逆境下，系統依然準確預測球王美斯（Lionel Messi）最終帶領阿根廷封王，連中四屆的預測令不少網民驚呼「這根本是來自未來的劇透」。

EA Sports以旗下王牌遊戲《EA Sports FC 26》推算西班牙繼2010年後第二度捧起世界盃。（facebook@EA SPORTS FC﻿）

今年的模擬報告中完全沒有出現「FIFA」或「World Cup（世界盃）」等官方字眼，而是以 「The World's Game」名義進行。（facebook@EA SPORTS FC﻿）

EA Sports預測西班牙奪冠 18歲神童耶馬成關鍵

根據《FC 26》進行的數百次大數據模擬結果顯示，西班牙是出現頻率最高的奪冠隊伍，西班牙在今屆決賽周被編入H組，同組對手包括烏拉圭、沙特阿拉伯及佛得角。

模擬報告特別指出，目前年僅18歲的巴塞隆拿主將耶馬（Lamine Yamal）將會成為西班牙衝擊淘汰賽、持續晉級的核心球員。

年僅18歲的耶馬已為西班牙摘下歐國盃，今次首度出征世界盃，再次力爭冠軍。（Getty Images）

告別官方光環 無損「神預測」精準程度

有趣的是，今年EA Sports的模擬報告中完全沒有出現國際足協的簡稱「FIFA」或「World Cup（世界盃）」等官方字眼，而是以 「The World's Game」名義進行。事源2022年底EA Sports與國際足協（FIFA）因天價續約金談不攏而正式「分手」。雖然失去官方大力神盃的真實模組，少了一份官方儀式感，但EA Sports所使用的數據不變，不會影響預測結果準確度。

目前美加墨世界盃已經開鑼，究竟EA Sports能否用大數據寫下連續五屆命中冠軍神話？球迷且看這場科技與現實的世紀博弈。