世界盃2026｜耶馬在內西班牙3傷兵　預計能於決賽周首場比賽復出

西班牙主帥富安迪（Luis de la Fuente）周日（6月7日）表示，隊內球星耶馬（Lamine Yamal）和另兩名翼鋒尼高拉斯威廉斯（Nico Williams）、域陀蒙路斯（Victor Munoz）都趕得上第一場世界盃對佛得角的比賽。



18歲的耶馬一直在處理腹股溝問題，以及今年4月起新增的腿筋傷勢，而威廉斯和域陀蒙路斯也在從各自傷病中恢復。

仍在康復的西班牙球員耶馬。（Getty Images）

這三名球員目前仍留在西班牙隊位於田納西州的訓練基地逐漸康復中，沒有隨隊到墨西哥參與對秘魯的最後一場熱身賽。

富安迪說：「如果接下來幾天沒有意外，我們預計他們可以在15日（香港時間16日）出場。我認為這三名球員都有能力進入比賽名單。」

當被問及這些球員是否可以在對陣佛得角時正選，富安迪顯得較為謹慎。

西班牙主教練富安迪。（Getty Images）

他繼續說：「他們三人都在按預期的時間表恢復，屆時有望以好狀態回歸。最重要的是，他們的康復正按部就班地推進，這樣他們就能回到球隊，並在比賽中的某個階段具備出場資格。」

西班牙會在墨西哥的普埃布拉迎戰秘魯，隨後前往阿特蘭大參加世界盃首戰。富安迪說，球隊不會輕視對手。

對我們來說，這是一場非常重要的比賽，我們不會把它當作單純的熱身賽。

贏得2024年歐國盃後，西班牙被視為本屆世界盃的奪冠熱門之一。高盛模型（Goldman Sachs model）甚至給予他們26%的奪冠概率，為所有球隊最高。

西班牙男子足球隊。（Getty Images）

前鋒耶利米賓奴（Yeremi Pino）說，球隊已經習慣被看好。

被視為熱門是很正常的，我們過去幾年表現很好，並為此感到自豪。壓力不應該讓我們踢得更差，而是促使我們踢得更好。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】