世界盃2026｜比賽用球內置感測器變隱形球證　助瑞典推翻越位冤案

今屆世界盃比賽用球「TRIONDA」內置運動傳感器，在今日（15日）早上瑞典以5：1大勝突尼西亞一役，化身「隱形球證」協助裁判，史雲貝治（Mattias Svanberg）在86分鐘的入球最終獲改判不存在越位在先，入球有效。



爭議一幕發生在賽事末段，史雲貝治剛剛後備入替。伊沙克（Alexander Isak）輕微蹭到從右路傳來的足球，史雲貝治燙射入網，球證即時吹史雲貝治越位，入球無效。

史雲貝治（Mattias Svanberg）射入瑞典第四球，卻差點被判越位。（路透社）

VAR畫面顯示，罰球開出一刻，史雲貝治處於明顯越位位置，伊沙克隨即向球證強烈表示，自己在前柱觸碰到皮球，故要查看史雲貝治有否越位，應由自己接觸皮球一刻才畫線。不過，單憑肉眼甚至是慢鏡，均難以判斷伊沙克有否觸球，事件陷入「羅生門」。

此時，今屆世界盃比賽官方足球發揮關鍵作用，因為皮球內植入一塊高達500Hz的慣性測量單元（IMU）感測器，能夠即時追蹤球場上每一次觸球，並且能將實時運動數據傳輸至VAR系統，當球證要對手球、越位等判決時，相關數據能作為依據。

伊沙克觸球瞬間，史雲貝治已回撤到越位線後。（直播畫面）

與此同時，在電視直播畫面中，出現了一幅類似心電圖的畫面，線條產生波動，證明伊沙克當時確實碰到足球，讓觀眾亦知悉這一點才是畫越位線的正確時刻，所以史雲貝治並無違例，入球有效。這項科技最終成就了史雲貝治後備上場首次觸球即入球的佳話，亦保住瑞典的入球。

史雲貝治入球最終判罰有效。（路透社）

工程雜誌 《Design News》 曾撰文分析，「TRIONDA」徹底顛覆了現代足球判決的精準度，讓比賽回歸公平。據悉，該傳感器由小型可充電電池供電，每場比賽前都透過無線充電底座、而非充電線進行充電，充電約90分鐘即可持續使用長達6小時，足以支撐一場完整的法定時間以及加時賽和互射十二碼階段。