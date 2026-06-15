世界盃2026｜葡萄牙全隊戴特製祖達手帶上陣 C朗領軍為亡友圓夢
撰文：梁惋茹
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2026年世界盃熱門球隊葡萄牙即將在周三深夜登場，在K組首戰對剛果民主共和國。葡萄牙大軍目前在美國邁阿密進行最後集訓，傳媒在近日的公開訓練中發現，「球王」C朗拿度（Cristiano Ronaldo）及全隊上下手腕都戴著一條特別設計的手帶。
出發前總理親自贈送 特製手帶符合國際足協規格
葡萄牙中場域天拿（Vitinha）透露，這條手帶是葡萄牙總理蒙特內格羅（Luis Montenegro）在球隊出發前親自贈送的禮物，設計完全符合國際足協的場上裝備新規格。
手帶採用葡萄牙國旗上的紅綠雙色，綠色一邊印有今屆所有參賽球員名字，紅色那邊只有迪奧高祖達的名字，中間以葡萄牙球衣上的足總徽章相隔。一班球員都非常感恩並珍惜這份心意，一致決定要戴着它踏上世界盃征途。
迪奧高祖達不幸車禍離世 教練馬天尼斯：他是我們的光
曾效力英超利物浦的前鋒迪奧高祖達，生前為葡萄牙國家隊上陣49次並攻入14球，曾協助國家隊贏得歐洲國家聯賽冠軍。不料去年夏天一場突如其來的車禍奪去這位年僅28歲球星的生命，令球壇及無數利物浦、葡萄牙球迷傷心欲絕。
葡萄牙國家隊教練馬天尼斯（Roberto Martinez）接受訪問時感性表示：「迪奧高祖達是我們的光。他未能實現的夢想，現在成為了我們的責任。他的精神將給予我們在漫長戰線上度過艱難時刻的能量。」
域天拿談爭標熱門：保持謙遜應對挑戰
談到今屆美國、加拿大、墨西哥3國聯合主辦世界盃決賽周帶來的氣候與交通挑戰，域天拿強調球隊絕不以此為藉口，會保持謙遜打好每場比賽。
葡萄牙在今屆世界盃被列入K組，首場分組賽將迎戰剛果民主共和國。屆時全球球迷將看到C朗與隊友們戴上這條手帶，帶著「11+1」人的夢想向大力神盃進發。
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