世界盃2026人物誌︱庫拉索門將獲美斯欣賞　對德國又輸7球仍高興

人口不足16萬的加勒比海小島庫拉索，首次置身世界盃決賽周便備受注目，他們輕輕鬆鬆坐着一輛破舊的藍色校巴而來，與爭標熱門的豪華設備相映成趣。陣中最多人認識的大概是曾效力曼聯的陳達毅（Tahith Chong），不過「最幸福」的一位肯定是門將艾萊羅姆（Eloy Room）。

2023年3月阿根廷友賽庫拉索，姓氏特別的「房間哥」獲美斯點名讚賞並跟他交換球衣，那一仗他失了7球；時隔3年多，庫拉索首戰世界盃便在首場分組賽遇上4屆冠軍德國，他再次成為場上最忙碌的一位，亦再次失掉7球。對庫拉索這個小小國家而言，賽果只是其次，能夠出場已是勝利，從艾萊羅姆和隊友賽後的笑容可見一斑。



世界盃2026．人物誌︱庫拉索大敗予德國，但門將艾萊羅姆仍流露滿足的笑容。（路透社）

古華特憑魅力改變庫拉索 「房間哥」懷世盃夢

庫拉索地少人少，男子足球世界排名2003年曾低見188位，較香港目前的156位還要低一截。當年陣中連職業球員亦欠奉，他們成績之所以能突飛猛進，有賴當年古華特擔任主帥時，找來一班在荷蘭出生而跟這小國有連繫的職業球員入籍。曾在荷甲球隊維迪斯效力多年、亦踢過燕豪芬兩年的「房間哥」，正是獲得古華特親自致電邀請的其中一人。

艾萊羅姆的爸爸來自庫拉索，媽媽是荷蘭人，「小時候，我曾夢想為庫拉索出戰世界盃。當古華特致電，我感到很榮幸，因為他是個偉大傳奇。我很驚訝，亦很自豪，那是我和家人的一個光榮時刻。」他是首批選擇代表庫拉索的職業球員之一，當時是2015年。

世界盃2026．人物誌︱艾萊羅姆對德國一仗左飛右撲。（路透社）

3年半前作客阿根廷 庫拉索門神獲美斯主動交換球衣

古華特只帶隊一年便離任，他找來的班底足以令庫拉索成績一日千里，2017年世界排名曾高佔68位。歷任多位荷蘭主帥，至2024年起老帥艾禾卡特接手，庫拉索在外圍賽力壓牙買加、千里達及百慕達，首次躋身決賽周，並打破冰島的紀錄，成為最少人口參加世界盃決賽周的球隊，已經37歲的艾萊羅姆，童年夢想終可成真。

圓夢之前，「房間哥」迎來一個驚喜的番外篇——2023年3月到訪阿根廷友賽，獲得與美斯同場作賽的機會，那一仗阿根廷大勝7：0，美斯連中三元，庫拉索大敗一場，艾萊羅姆卻獲得最佳紀念品。他憶述，「那時他們剛剛贏得世界盃，美斯真是很厲害，我救了很多球，包括他的射門在內，但他亦取得一些瘋狂的入球。我在球員生涯從未經歷過那種質素的射門。」

「美斯聞起來很香」 汗臭球衣不捨得洗

他不止獲得與世上最佳球隊對戰的機會，賽後還與美斯交換球衣，「比賽之後他走過來跟我說，我踢了一場好波，然後他想跟我交換球衣。當時我有點懵了，我在想：『什麼？為什麼他會想跟我交換球衣？』」艾萊羅姆當然很開心，「那真是很有型，因為人人都想要他的球衣。」

獲得這份寶貴禮物，就算有比賽的汗味，艾萊羅姆不捨得拿球衣去清洗，還搞笑地說：「他能做任何事情，而且聞起來很香（He smells good），他是世上最佳球員。」

好文重溫：

世界盃2026｜庫拉索在哪裏？今屆最小國家 華裔球員陳達毅在陣

艾萊羅姆37歲圓夢 代表庫拉索初戰世界盃創歷史

3年半過去，目前世界排名82位的庫拉索終登上世界盃大舞台，首次便遇上冠軍熱門之一的德國。艾萊羅姆正選出場，巧合的是，跟阿根廷那仗一場，庫拉索同樣失掉7球。

不過這支世界盃新丁成功作出零的突破，高美蘭西亞（Livano Comenencia）在21分鐘的入球，一度為球隊扳平1：1。雙方實力懸殊，德國全場26次攻門，12次中框，艾萊羅姆全場左飛右撲，官方紀錄有4次撲救，最終雖以1：7敗陣，但艾萊羅姆已傾盡全力，賽後一臉滿足的笑容，全因童年那個看似遙不可及的夢想，終於成真。