世界盃2026｜沙特率先入球烏拉圭艱苦追平　亞洲球隊續保不敗

2026世界盃H組第1輪再爆冷門，烏拉圭幾經辛苦始能取得入球，在沙特阿拉伯身上搶到1分。上半時，沙特通過角球機會，由艾安利（Abdulelah AL-AMRI）補射破門。下半時，烏拉圭狂攻沙特，由麥斯阿拿奧祖（Maximiliano ARAUJO）打入追和入球，雙方最終以1：1結束全場比賽。



上半時初段，雙方節奏緩慢，烏拉圭未能展示出匹配世界排名的實力，而沙特僅有艾布杜哈密（Saud Abdulhamid）1名球員效力於歐洲球會。堅決執行防守反擊策略。直至補水時間過後，烏拉圭加快進攻節奏，創造出比賽第一波進攻高潮，29分鐘，費達歷高韋拿斯（Federico Vinas）近距離頭槌攻門被撲出。沙特在試探後發現烏拉圭並非特別強大，開始更加大膽進攻。37分鐘，沙特利用角球機會，艾安利獲得門前射門機會，烏拉圭門將梅斯利拿（Fernando Muslera）單掌將球打出底線。

烏拉圭上半時表現糟糕，達雲紐尼斯幾乎隱形。（路透社）

40分鐘，沙特再開出角球，哈辛譚巴迪（Hassan Tambakti）頭槌攻門被撲，艾安利補射入網，為沙特先開紀錄；00的是，這個入球，兩名在門前起腳的球員均為後衛。3分鐘之後，入球功臣艾安利在爭搶中抬起膝蓋撞到對手頭部，被裁判出示黃牌，他在上半時比賽中佔盡風頭。半場完結，沙特再化身「南美殺手」，令人意外地以1：0領先烏拉圭。

沙特後衛艾安利成為上半時表現最亮眼的球員。（路透社）

中場休息後，烏拉圭率先換人，收起上半場表現平平的達雲紐尼斯（Darwin Nunez）與馬迪亞斯雲拿（Matias Vina），換上簡奴比奧（Agustin Canobbio）、祖安沙拿比亞（Juan Manuel Sababria），並在開局階段發動強烈攻勢。59分鐘，曼紐爾烏加迪（Manuel Ugarte）禁區外突施冷箭可惜中柱不入。

沙特因防守陣型退至禁區前佈防，被烏拉圭壓制，陷入被動，最終失守。烏拉圭持續不斷地進攻終於在79分鐘幾乎以相同入球方式追平，費達歷高韋拿斯頭槌被擋出，麥斯阿拿奧祖補射破網，烏拉圭將比數追成1：1。補時階段，沙特門將艾奧韋斯（Mohammed Al-Owais）表現出色，力保不失。

阿拿奧祖為烏拉圭追和比數。（路透社）

最終烏拉圭狂攻下未能再添入球，沙特連續兩屆世界盃首輪，都從南美強敵身上取分。