世界盃2026｜美斯遠射開紀錄　阿根廷半場1：0領先阿爾及利亞

繼麥巴比與夏蘭特登場後，阿根廷的美斯（Lionel Messi）帶領阿根廷緊接亮相，這名阿根廷球王以隊長身份披甲，生涯第6屆征戰世界盃，衛冕之路首仗，挑戰施丹之子把關的阿爾及利亞。



開賽不足5分鐘，美斯與拿達路馬天尼斯右路一次配合，美斯射破盧卡施丹的十指關，惟旁證舉旗示意越位。阿根廷食詐糊後，阿爾及利亞即還以顏色，法利斯查爾比同樣將皮球送入網內，縱然旁證未有舉旗，亦因越位而入球無效，不足8分鐘已經出現兩球詐糊。

上半場17分鐘，美斯接應迪保羅妙傳，在中路如入無人之境，禁區外推順起腳，施丹之子雙手一撲同樣入網，阿根廷領先1：0，亦是美斯在世界盃第14個入球。美斯上半場活力十足，不單止在進攻有貢獻，這名阿根廷球王不時墮後助守，從後策動攻勢，同時看到美斯的體能狀態。阿爾及利亞在上半場末段取回不少攻勢，法利斯查爾比起腳高出，對阿根廷防線未造成太大威脅，阿根廷帶一球領先返回更衣室。

（路透社）

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衛冕的阿根廷在美加墨世界盃初次登場，在美國堪薩斯城（Kansas City）出戰首場分組賽。美斯以正選身份登場，戴上隊長臂章領軍，這名38歲當代球王自2006年德國世界盃起，第6度亮相世界盃決賽周，成為史上第一人，今仗亦是美斯第200頂國家隊「喼帽」。

除了美斯，阿根廷後場由羅美路與利辛度馬天尼斯扼守中路，三人中場有安素費南迪斯﹑迪保羅及麥亞里士打，前線則由泰亞高艾美達與拿達路馬天尼斯夥拍美斯攻堅。阿爾及利亞方面，把守最後一關是施丹之子盧卡施丹（Luca Zidane），曾效力曼城的翼鋒馬列斯今仗先列後備。

（路透社）

（路透社）

阿根廷正選陣容



門將：23達米安馬天尼斯

後衛：4干沙路蒙迪爾﹑6利辛度馬天尼斯﹑13基斯甸羅美路﹑25法根度麥甸拿

中場：7迪保羅﹑20阿歷斯麥亞里士打﹑24安素費南迪斯

前鋒：10美斯﹑16泰亞高艾美達﹑22拿達路馬天尼斯



阿爾及利亞正選陣容



門將：23盧卡施丹

後衛：2艾沙文迪﹑17拉菲克貝加利﹑21賓斯拜尼﹑15艾洛利

中場：10法利斯查爾比﹑14布達奧爾﹑19賓達納﹑22伊巴謙馬薩

前鋒：9高爾尼﹑11夏積穆沙

