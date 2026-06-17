美斯帽子戲法追平高路斯神射手紀錄　麥巴比梅開二度︱世界盃2026

阿根廷與法國上屆世界盃合演一場史詩式的決賽，當時美斯（Lionel Messi）梅開二度，轟入3球的麥巴比（Kylian Mbappé）仍無緣衛冕，法國在互射十二碼飲恨。

4年後的今日，美斯和麥巴比在分組賽隔空大鬥法，先出場的麥巴比在法國對塞內加爾一仗起孖，一度超越美斯在世界盃的入球紀錄，之後輪到美斯在阿根廷對阿爾及利亞上陣，開賽僅17分鐘便取得入球，更大演帽子戲法，一場比賽便追平德國射手高路斯的世界盃射手王紀錄。



世界盃2026︱美斯對阿爾及利亞連中三元。（路透社）

世界盃歷史射手榜紀錄（持續更新．只列10球或以上）

1. 高路斯／美斯：16球

3. 朗拿度：15球

4. 麥巴比／武勒：14球

6. 方亭：13球

7. 比利：12球

8. 高施斯／奇連士文：11球

10. 拉恩／連尼加／巴迪斯圖達／古比拉斯／拉圖／湯馬士梅拿：10球



美斯「最後一舞」首戰即連中三元 並列歷史神射手首位

踏入39歲的阿根廷球王，上屆領軍感動封王後，一度立定主意不再踢世界盃，然而轉戰美職聯後，漸漸休養生息，逐步回復上佳狀態，加上賽事在美國舉行，相當於有半個主場之利，於是改變主意再領軍，「最後一舞」又延續至今屆。

美斯在決賽周前有微傷，5月底美職聯賽事國際邁亞密對費城聯一仗，他左邊後大腿筋感覺不適，為保險計73分鐘被調離場，自此經歷一段休養期及復康期。周一的賽前記者會，阿根廷主帥史卡朗尼向球迷大派定心丸，確認美斯經已完全康復，預期會正選出場，「不止阿根廷人，我相信每一個人都想看他落場，想看他比賽。」

麥巴比梅開二度 一度超前美斯世界盃入球總數

美斯今屆首度亮相，果然生猛，面對施丹之子——阿爾及利亞門將盧卡施丹，三度射破對方的十指關。今屆決賽周前，美斯在5屆世界盃累積攻入13球，麥巴比兩屆已有12球，兩人今晨前後腳出場，麥巴比在法國對塞內加爾補時階段射入一記世界波，個人梅開二度，領軍3：1擊敗對手，同時亦一度以14球，超越美斯在世界盃歷史射手榜的紀錄。

不過緊接出場的美斯，僅花17分鐘便為阿根廷取得入球，世界盃累積攻入14球與麥巴比看齊，繼而更在下半場再入多兩球，大演帽子戲法的同時，亦將決賽周的入球數目增加至16球，追平德國射手高路斯保持的入球紀錄，並列史上第一。

世界盃2026︱麥巴比對塞內加爾梅開二度，一度超前美斯世界盃入球總數。（路透社）

C朗、卡尼、尼馬跟隨二人之後 高路斯紀錄勢被破

今屆世界盃只是剛剛開始，兩位當代球王已施展渾身解數，高路斯的紀錄被打破只是時間問題。現役球員之中，除了美斯和麥巴比，在世界盃決賽周入球最多的現役球員是同在明日出場的2018年神射手、英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane），以及葡萄牙球王C朗拿度，還有分組賽料未能趕及傷癒的尼馬，三人在決賽周累積攻入8球，全部均有力持續衝擊這個世界盃歷史射手榜。

此外，今日還有夏蘭特初登場已為挪威梅開二度，演出神鋒本色。今屆決賽周增設32強，多出一輪淘汰賽，有利各大前鋒增添入球機會。