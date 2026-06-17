世界盃2026｜夏蘭特領挪威「屈高」大破伊拉克 今屆邊幾隊最高？
撰文：胡卉忻
出版：更新：
今早2026世界盃賽場上，由夏蘭特（Erling Haaland）領軍的挪威對伊拉克一仗，這支北歐球隊平均身高達到187.2厘米，他們充分運用「長處」，以制空權頻頻放高球轟炸伊拉克禁區，其中挪威第3個入球正是由奧斯迪格（Leo Ostigard）頭槌破網，第4粒入球亦是夏蘭特頭槌二傳導致對手擺烏龍。
挪威「屈身高」大破伊拉克 夏蘭特為首平均並列第一高
這場比賽再次證明，在現代足球戰術中，「身高」依然是不可忽視的一大武器，在攻防兩端奪得高空球及身體對抗優勢，能為球隊提供更多戰術選擇。挪威正正就是本屆世界盃決賽周平均身高最高的球隊，與波斯尼亞並列第一。
另外5支歐洲球隊瑞典、比利時、捷克、德國、瑞士分別排第3至7位，球員的平均身高全數超過1.85米。
奧地利門將今屆「第一高」 2.05米成世界盃史上最高
今屆世界盃「第一高度」落在奧地利國家隊身上。25歲的奧地利後備門將韋基爾（Florian Wiegele），身高達到2.05米，他超越上屆世界盃2.03米的荷蘭門將路柏特（Andries Noppert），成為世界盃史上最高的球員。
2026世界盃中的「高人」大多為守將，英格蘭後衛丹般恩（Dan Burn）、波斯尼亞後衛雷迪積（Stjepan Radeljic）及哥倫比亞門將艾華路蒙迪路（alvaro Montero），身高均超過2米。
最嬌小球員身高只有1.6米
有巨人自然有矮腳虎，今屆最嬌小的球員是來自巴拿馬的中場翼鋒施薩恩尼斯（Cesar YANIS），他身高僅有1.60米，與大會第一高度韋基利足足相差45厘米。
美斯世界盃登場入三球 港阿根廷球迷首酒樓捧場讚「就腳又過癮」世界盃｜英三代同堂開電視睇波 意外發現祖父珍藏「鹹片」︱有片世界盃｜阿根廷阿爾及利亞球迷賽前MMA 紐約街頭變格鬥場｜有片美斯帽子戲法追平高路斯神射手紀錄 麥巴比梅開二度︱世界盃2026世界盃動物預測大盤點：大象踩爆波估德國贏 鯊魚撐巴西卻遇冷世界盃2026｜麥巴比賽後霸氣反擊挑釁者 「我不是為批評者而戰」世界盃2026｜美斯帽子戲法平高路斯紀錄 阿根廷3：0阿爾及利亞世界盃2026｜麥巴比追平世盃入球紀錄僅差2球 爭議判決無阻開齋恩芬天奴晤伊朗隊 對遭遇表同情 盛讚向世界傳達有力信息｜有片世界盃2026｜夏蘭特梅開二度 完場前獻助攻 挪威4：1勝伊拉克