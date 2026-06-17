世界盃2026｜夏蘭特領挪威「屈高」大破伊拉克　今屆邊幾隊最高？

今早2026世界盃賽場上，由夏蘭特（Erling Haaland）領軍的挪威對伊拉克一仗，這支北歐球隊平均身高達到187.2厘米，他們充分運用「長處」，以制空權頻頻放高球轟炸伊拉克禁區，其中挪威第3個入球正是由奧斯迪格（Leo Ostigard）頭槌破網，第4粒入球亦是夏蘭特頭槌二傳導致對手擺烏龍。



世界盃2026｜挪威充分利用夏蘭特等「高人」的優勢，轟散伊拉克防線。（路透社）

挪威「屈身高」大破伊拉克 夏蘭特為首平均並列第一高

這場比賽再次證明，在現代足球戰術中，「身高」依然是不可忽視的一大武器，在攻防兩端奪得高空球及身體對抗優勢，能為球隊提供更多戰術選擇。挪威正正就是本屆世界盃決賽周平均身高最高的球隊，與波斯尼亞並列第一。

另外5支歐洲球隊瑞典、比利時、捷克、德國、瑞士分別排第3至7位，球員的平均身高全數超過1.85米。

身高2.05的米韋基爾是本屆身高最高的球員。（Getty Images）

奧地利門將今屆「第一高」 2.05米成世界盃史上最高

今屆世界盃「第一高度」落在奧地利國家隊身上。25歲的奧地利後備門將韋基爾（Florian Wiegele），身高達到2.05米，他超越上屆世界盃2.03米的荷蘭門將路柏特（Andries Noppert），成為世界盃史上最高的球員。

2026世界盃中的「高人」大多為守將，英格蘭後衛丹般恩（Dan Burn）、波斯尼亞後衛雷迪積（Stjepan Radeljic）及哥倫比亞門將艾華路蒙迪路（alvaro Montero），身高均超過2米。

最嬌小球員身高只有1.6米

有巨人自然有矮腳虎，今屆最嬌小的球員是來自巴拿馬的中場翼鋒施薩恩尼斯（Cesar YANIS），他身高僅有1.60米，與大會第一高度韋基利足足相差45厘米。