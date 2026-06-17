世界盃2026｜麥巴比賽後霸氣反擊挑釁者　「我不是為批評者而戰」

奪冠熱門法國隊於今晨以3：1力克「非洲雄獅」塞內加爾，順利取得世界盃開門紅，麥巴比（Kylian Mbappé）全場「梅開二度」，以58個國家隊入球正式超越名宿基奧特（Olivier Giroud），獨佔法國隊史神射手寶座。

賽後，麥巴比接受採訪時正面回應外界質疑，表示他從不是為批評者踢球，而是想在國家歷史中留下印記，幫助球隊贏得世界盃。



麥巴比今年在球會的踢法、跑動積極性及場外風波，均受球迷質疑，一度被外界貼上「狀態下滑」的標籤，身上背負著極大的輿論壓力。加上高盧雄雞陣中星光熠熠，主力球員之間的關係經常被傳媒大做文章，誰是「更衣室大佬」亦成為熱話。

麥巴比在法國隊2026世界盃首戰中梅開二度。（路透社）

面對無休止的冷嘲熱諷以及八卦猜測，麥巴比在賽後展現出非一般強大的心理素質。當記者問到今場的精彩表現，是否算是一場「個人復仇」時，麥巴比淡淡一笑回應：「這裏沒有什麼復仇。如果我踢球是為了取悅所有批評我的人，為了令他們收聲，我想我可能要踢到80歲。」

麥巴比直言外界的聲音從未動搖他的初衷：「我踢球是為了為我的國家創造歷史，帶領球隊進入世界盃決賽並捧盃。」

麥巴比直言，踢球是為國家榮譽而戰。（路透社）

現在面對外界對他個人記錄的宣傳以及贏下首戰的喜悅，麥巴比表現得冷靜且低調：「這只是第一場分組賽。外界可以瘋狂吹捧，也可以嚴厲批評，但我們自己必須保持冷酷與專注。世界盃的局勢瞬息萬變，我們在6日後就要迎戰伊拉克，目標只有一個，就是全取3分提早出線。」