世界盃2026｜挪威「屈高」大破伊拉克　奧地利門將成史上第一高

由夏蘭特（Erling Haaland）領軍的挪威，平均身高達到1.872米，今早在2026世界盃首場分組賽上，便充分運用「長處」，頻頻以制空權放高球轟炸伊拉克禁區，其中第三球正是由奧斯迪格（Leo Ostigard）頭槌破網，第四個入球亦是夏蘭特頭槌二傳導致對手擺烏龍。



世界盃2026｜挪威充分利用夏蘭特等「高人」的優勢，轟散伊拉克防線。（路透社）

這場比賽再次證明，在現代足球戰術中，身高依然是一大武器，在攻防兩端奪得高空球及身體對抗優勢，球隊就能創造更多戰術。北歐人挪威與波斯尼亞並列是本屆世界盃決賽周平均最高球隊，平均身高1.872米。

另外4支歐洲球隊緊隨挪威和波斯尼亞之後：瑞典和比利時為1.858米、德國和捷克為1.857米，

身高2.05米的韋基爾是本屆身高最高的球員。（Getty Images）

個人方面，25歲的奧地利後備門將韋基爾（Florian Wiegele）為今屆世界盃「第一高」，身高達到2.05米，超越去屆世界盃的荷蘭門將、身高2.03米的路柏特（Andries Noppert），成為世界盃史上最高球員。

英格蘭後衛丹般恩（Dan Burn）、波斯尼亞後衛雷迪積（Stjepan Radeljic）及哥倫比亞門將艾華路蒙迪路（alvaro Montero），身高同樣超過2米。

有巨人自然有矮腳虎，今屆最嬌小的球員是來自巴拿馬的中場翼鋒施薩恩尼斯（Cesar YANIS），他身高僅有1.60米，與韋基爾足足相差45厘米。