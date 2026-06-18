世界盃2026｜41歲C朗連續10場大賽顆粒無收　主帥馬天尼斯仍力撐

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）以葡萄牙隊長身份正選登場，繼日前的美斯後，成為另一位六戰世界盃決賽周的球員。C朗同時以41歲132日之齡，創下世界盃史上最年長的場區正選球員，全場錄得3次不中目標射門。C朗拿度踢足90分鐘，葡萄牙主帥賽後解畫：「沒有理由換走世界上最好的射手。」



41歲的C朗拿度今仗正選上陣。（路透社）

美斯成為史上首人六戰世界盃，初登場即連中三元，不足24小時後到C朗拿度，這名葡萄牙超級球星以隊長身份領軍，以41歲132日之齡創下史上最年長的場區正選球員的紀錄，惟C朗今仗不似老對手演帽子戲法。

面對剛果民主共和國，憑祖奧尼維斯（Joao Neves）先開紀錄，葡國未能找到保險球，遭對手追平1：1。意外和波後，C朗賽後直言這就是足球，「足球有可能贏，亦有可能輸，這是足球的本質，我們（葡萄牙）並沒有任何缺乏。」

C朗全場錄得3次不中目標攻門。（Getty Images）

C朗拿度未能攻破對手的大門，在世界盃﹑歐國盃連續10場未有進賬，C朗拿度踢足90分鐘，全場錄得3次射門，惜全數不中目標。葡萄牙主帥馬天尼斯（Roberto Martinez）直至末段才換入干卡路拉莫斯（Goncalo Ramos）增強攻力，可惜為時已晚，外界不少聲音指C朗應被調離場。

早前宣布完成今屆世界盃後離任的馬天尼斯，賽後為C朗拿度護航，「沒有理由換走世界上最佳的射手，尤其是需要入球的時候....」馬天尼斯強調C朗在葡國前線的重要性，「C朗在禁區內的經驗對我們十分重要，他可吸引其他守將的注意力，為隊友帶來空位也是非常重要。當你需要入球，便需要C朗拿度。」

（路透社）