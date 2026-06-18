世界盃2026｜卡尼上陣115場追平碧咸　決賽周入10球與連尼加並齊

「三獅軍團」英格蘭登場，憑哈利卡尼（Harry Kane）梅開二度，比寧咸（Jude Bellingham）、拉舒福特（Marcus Rashford）錦上添花，英格蘭以4：2擊敗克羅地亞。

哈利卡尼繼昨日麥巴比、夏蘭特、美斯齊齊上演入球騷後，同樣展示巨星本色。今仗入兩球亦打破多項個人記錄，包括生涯第115次代表英格蘭上陣，追平傳奇巨星碧咸（David Beckham）；累積攻入10個世界盃入球，亦追平名宿連尼加（Gary Lineker），並列英格蘭世界盃射手榜第1位。



賽前不論是AI模型預測還是英軍球迷，普遍對奪冠前景持觀望態度。球隊還在賽前遭遇極端天氣、裝備被盜以及利夫拿文度（Tino Livramento）最後時刻退隊等各種突發意外情況，這趟世盃之旅起初顯得頗為坎坷。

英格蘭首仗即要面對上屆4強球隊克羅地亞，然而，「格子軍團」今屆陣容嚴重老化，平均年齡高達29.2歲為賽會之冠，莫迪歷（Luka Modric）、比列錫（Ivan Perisic）領銜的核心陣容老化，致使克羅地亞未能重演2018世界盃凖決賽勝果。反觀英格蘭今屆平均年齡僅26.3歲，隊中擁有比寧咸、沙卡（Bukayo Saka）等正值巔峰期球員，陣中可謂粒粒皆星，主帥杜慈（Thomas Tuchel）面臨太多人選擇的幸福煩惱。不過，核心球員仍是老大哥，32歲的哈利卡尼。

哈利卡尼在首仗中表現出色。（路透社）

剛在球會斬獲德甲及德國盃雙冠、聯賽狂轟36球榮膺德甲神射手的卡尼，成功將高效火熱狀態帶到世界盃舞台。今仗他以隊長身份正選踢足全場，上陣次數達到115場，追平兒時偶像碧咸。

卡尼成決賽周射入12碼最多球員

比賽期間，哈利卡尼通過十二碼為英格蘭先開記錄。雖然一開始主罰時被克羅地亞門將利華高域（Dominik Livakovic）撲出。但經 VAR 介入核查後，證實利華高域在射門球員觸球前雙腳已提前離開門線，獲得重罰機會的卡尼冷靜頂住壓力射入。這個入球亦令卡尼在世界盃決賽周賽事中（不計互射十二碼階段）累計射入5個十二碼，成為世界盃歷史上進帳最多十二碼的球員。

哈利卡尼利用十二碼機會為英格蘭先開記錄。（路透社）

隨後，哈利卡尼頭槌破門，今場比賽上演梅開二度，世界盃上入球達到10個，已成為英格蘭隊史打入最多世界盃入球的球員之一。

哈利卡尼在防守端表現積極，比賽最後階段捨身封阻對手射門。（路透社）

卡尼賽後表示，「昨天我看到了其他球員進球。那些球員都以非常出色的方式開展世界盃旅程。我們（英格蘭）足足等了6天才迎來第一場比賽，早就急不及待上場了。」他續指，「我現在感覺很好。無論身體狀態還是心理狀態，我都處在非常好的階段。今年我的進球數達到了職業生涯最高水平。我感覺自己在正確的時間來到了職業生涯的巔峰狀態。」

今年視金球獎為終極目標的卡尼，深知自己在國家隊曾多次與大賽錦標擦身而過，再是世界盃上交出出色表現，將會成為他爭奪最高個人的籌碼。