世界盃2026｜加納1球絕殺巴拿馬　年輕新星耶蘭耶補時入波

2026世界盃L組第1輪加納對巴拿馬，上半時，雙方0：0互交白卷，下半場補時階段，耶蘭耶（Caleb Yirenkyi）絕殺，加納以1：0擊敗巴拿馬。



在該組中，英格蘭、克羅地亞兩支歐洲球隊如無意外將佔據出線名額，因此相對實力較弱的加納與巴拿馬，都會將對方視為能夠全取3分的對手，從而保留出線希望。

比賽在雨中進行，巴拿馬中核心卡拉斯基拉（Adalberto CARRASQUILLA）因傷並未進入正選。巴拿馬試圖搶開局，此後雙方趨於均勢。巴拿馬在上半時交出3腳射門，其中1次命中目標，加納則以36%的控球率與0射門在數據方面落後巴拿馬，雙方上半場以0：0悶和。

上半時，加納與巴拿馬比賽場面沉悶。（路透社）

易邊後，加納終於完成第一次攻門，47分鐘，阿迪積泰（Jonas ADJETEY）頭槌頂太正，被巴拿馬門將奧蘭度摩斯基拉（Orlando MOSQUERA）抱住。59分鐘，巴拿馬球員基斯甸馬天尼斯（Cristian MARTINEZ）右腳勁射擊中邊網。72分鐘，加納獲得定位球機會，阿迪積泰頭槌攻門稍稍偏出球門。

加納下半時比上半時進攻更加積極，但仍未能創造出絕對得分機會，直到傷停補時階段，湯馬斯艾辛迪左路橫傳中路，耶蘭耶門前燙射空門得手，加納在比賽最後時刻打入價值千金的入球，以1：0擊敗巴拿馬，巴拿馬距離隊史首個世界盃積分就差幾分鐘。