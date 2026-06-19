世界盃2026｜墨西哥1：0韓國　門將金承奎出迎撞隊友甩手送禮

世界盃首輪驚險反勝捷克的韓國，在端午節假期的早上再出擊，由孫興慜領軍，挑戰東道主墨西哥，力爭成為首支出線的球隊。韓國門將金承奎下半場失誤送禮，結果一球飲恨，而主隊墨西哥則率先晉級。



A組首輪齊齊獲勝的墨西哥與韓國，次輪正面交鋒，同組的捷克與南非賽和1：1，意味今仗任何一方取勝的話，即可提早晉級，並鎖定小組首名。韓國繼續由隊長孫興慜領軍，帶領李剛仁﹑黃仁範﹑白昇浩出戰，而主隊則由老將魯爾占美尼斯領前線。

（路透社）

上半場打成0：0 孫興慜笠射遭倒掛解圍

墨西哥開賽早段較積極，不足10分鐘已錄得兩次射門。韓國隊長孫興慜接應隊友傳送，單刀面對門將輕輕一逗笠過墨西哥門將魯爾蘭祖，艾華利斯及時救駕，在白界線前倒掛解圍，旁證隨後示意孫興慜越位在先。墨西哥的祖利安基洛尼斯以一記頭槌回敬，過不了金承奎的十指關。

作為韓國前線數糊人物的孫興慜，中段在禁區擺脫對方守將窄角度起腳，再被魯爾蘭祖撲出，只是旁證隨後同樣舉旗示意越位，半場未有紀錄返回更衣室。

孫興慜笠射惜越位在先。（Getty Images）

艾華利斯倒掛解圍。（路透社）

門將金承奎失誤 韓國一球飲恨

兩軍戰情膠着，墨西哥憑韓國一次失誤開紀錄，韓國門將金承奎跳起接高空波，落地時撞中李基赫甩手，路爾斯洛慕近射建功，墨西哥下半場5分鐘先開紀錄，其後有不少攻勢，早前失誤的金承奎接連撲出。

韓國門將金承奎撞中隊友失誤甩手。（Getty Images）

（路透社）

落後的韓國中段換出孫興慜，「太極虎」苦無機會，直至後備入替的曹圭成，韓國前線找到重心，這名韓國中鋒門前接應，為墨西哥防線製造一輪混亂，李韓汎補時階段接應角球，頭槌斜出，結果韓國一球落敗，而兩戰全勝的墨西哥成為今屆首支晉級32強的球隊，同時奠定A組首名出線。

孫興慜57分鐘被換出。（路透社）

墨西哥正選陣容



門將：1魯爾蘭祖

後衛：2佐治山齊士﹑4艾臣奧馬艾華利斯﹑5祖漢華斯基斯﹑23捷西斯加拿度

中場：6艾歷利拿﹑7路爾斯洛慕﹑26白賴仁古迪利斯

前鋒：16祖利安基洛尼斯﹑9魯爾占美尼斯﹑25羅拔圖艾華拉度



韓國正選陣容



門將：1金承奎

後衛：2李韓汎﹑4金玟哉﹑15金紋奐﹑22薛永佑

中場：3李基赫﹑6黃仁範﹑8白昇浩﹑10李在城﹑19李剛仁

前鋒：7孫興慜

