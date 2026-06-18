世界盃2026｜紐卡素尖刀為民主剛果締歷史　五年前險送足球生涯

尤尼韋沙（Yoane Wissa）小禁區躍起，身旁沒有葡萄牙守衛，接應隊友傳中頭槌破網，是剛果民主共和國（簡稱民主剛果）相隔52年再登世界盃舞台的首個入球，同時讓奪標熱門之一的葡萄牙意外失分，是首輪的冷門之一。

仍然在呼吸都應該要慶賀，效力紐卡素的韋沙，5年前一次意外，差點改變足球生涯，或許今時今日已不能披甲戰世界盃。



民主剛果相隔52年再戰世界盃。（路透社）

剛果民主共和國上次打入世界盃決賽周，是逾半世紀前的1974年德國世界盃，當時仍叫扎伊爾，最後三戰全敗，慘吞14蛋並零入球。

52年後，民主剛果在洲際附加賽加時力克牙買加，經過13場後再踏世界盃舞台。分組賽首戰遇上奪標熱門之一的葡萄牙，僅6分鐘已失守，民主剛果陣中不乏英格蘭搵食的球員，包括尤尼韋沙﹑雲比沙卡﹑杜安薛比及沙迪基等，落後時未有自亂陣腳，繼續與葡國周旋。

尤尼韋沙頭槌建功，攻入民主剛果史上第一球。（Getty Images）

直至上半場補時階段，民主剛果一次短角球攻勢，馬蘇亞古的傳中找到韋沙，這名紐卡素尖刀無人看管，跳起一頂頭槌破網，攻入民主剛果史上首個世界盃入球，兩軍下半場未有改寫紀錄，意外打成1：1平手，民主剛果同時取得世盃史上第一分。

民主剛果眾將狂歡慶祝。（路透社）

韋沙的頭槌，不僅為剛果民主共和國締歷史，這入球的意義遠超本身。民主剛果近年國內局勢不穩，時有戰亂，最近更爆發伊波拉病毒，韋沙希望入球為國民帶來一絲喜悅，「我們家鄉的情況十分艱難，我們國家正經歷戰亂，今屆世界盃對他們十分重要，他們很堅強，我祈求和平盡快到來，希望一切安好。」

面對由C朗領軍的葡萄牙，韋沙坦言對方是世上最佳的球隊之一，今仗壓力十分大，所以獲得寶貴分數，是不可思議，也是球隊努力得來的成果。

尤尼韋沙。（路透社）

尤尼韋沙成為民主剛果的和波功臣，時間回到5年前的盛夏，韋沙即將加盟賓福特，加上女兒剛剛出生，以為事業家庭兩得意時，他卻遇上險些改變足球生涯的意外。

2021年7月1日，仍在法國羅連安特居住的韋沙，家中未有關上門，一名女子突然闖進他家，嘗試捉走韋沙的女兒，更以硫酸潑向他，韋沙以本能保護女兒，最後該名女子被扣捕，並入獄一年半。韋沙護女心切，他的臉部嚴重灼傷，雙眼差點失明，他隨即接受手術，經過半年的治療後，韋沙痊癒並回到球場，繼續其足球生涯。

「即使身體﹑心理也受影響，他（韋沙）從未抱怨半句，他的決心十分強頑，從未想過放棄，只要他想做到，他便會用盡方法達成。」羅連安特的時任主帥Christophe Pelissier在意外後探訪韋沙如此說道。

韋沙的韌力是成功的要素，就算家鄉遇上什麼困難，他也希望以足球燃亮民主剛果人的生活。