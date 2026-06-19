世界盃2026｜孫興慜正選領銜鬥墨西哥 領韓國力爭小組兩連勝
撰文：趙子晉
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世界盃首輪驚險反勝捷克的韓國，在端午節假期的早上再出擊，挑戰東道主墨西哥，由孫興慜領軍，力爭小組兩連勝。
A組首輪齊齊獲勝的墨西哥與韓國，次輪正面交鋒，韓國繼續由隊長孫興慜領軍，帶領李剛仁﹑黃仁範﹑白昇浩出戰。
墨西哥正選陣容
門將：1魯爾蘭祖
後衛：2佐治山齊士﹑4艾臣奧馬艾華利斯﹑5祖漢華斯基斯﹑23捷西斯加拿度
中場：6艾歷利拿﹑7路爾斯洛慕﹑26白賴仁古迪利斯
前鋒：16祖利安基洛尼斯﹑9魯爾占美尼斯﹑25羅拔圖艾華拉度
韓國正選陣容
門將：1金承奎
後衛：2李韓汎﹑4金玟哉﹑15金紋奐﹑22薛永佑
中場：3李基赫﹑6黃仁範﹑8白昇浩﹑10李在城﹑19李剛仁
前鋒：7孫興慜
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