韓國負墨西哥出線形勢不明 3分在手仍有機會包尾出局︱世界盃2026

韓國足球隊在2026世界盃A組次輪分組賽0：1不敵主隊墨西哥，令他們即使3分在手，分組出線形勢添上變數，甚至有機會包尾出局。



世界盃2026︱韓國0：1不敵主隊墨西哥，出線形勢變得不明朗。（路透社）

韓國浪費漂亮開局 次輪全失3分出線形勢變不明

韓國隊在隊長孫興慜領軍下，今屆暫時表現不似預期，首輪對捷克一度落後，教練洪明甫果斷換人，包括將孫興慜調離陣，終連入兩球以2：1反勝，全取3分。

首仗報捷令他們的出線形勢大好，次輪面對同樣3分在手的主隊墨西哥，雙方均沒有急於取勝的必要。各得一分本是對雙方均有利的結果，半場亦踢成0：0，不料下半場開始不久，韓國門將金承奎卻犯下低級失誤，他跳起接高波，落地時碰到隊友李基赫甩手，為對上送上如此厚禮，墨西哥中場路爾斯洛慕（Luis Romo）立即把握機會建功。之後韓國力追無果，墨西哥領先在主場球迷打氣下也有不少攻勢，金承奎接連撲出，韓國終以0：1見負，墨西哥在A組兩連勝，篤定率先晉級今屆新增的32強淘汰賽。

韓國對南非如再負可包尾出局

由於同組另一場分組賽，兩支首場落敗球隊捷克與南非1：1言和，令出線形勢便得錯綜複雜。韓國對南非一旦再敗，便可能會小組包尾出局。

兩輪賽事後，墨西哥6分，韓國3分，捷克、南非均得1分，最後一輪分組賽，韓國只要獲勝或打和便可取得出線主動權，以次名出線。可是一旦不敵南非，便要似乎另一場分組賽戰果——假如踢風流波的墨西哥不敵捷克，便會變成墨西哥6分，捷克、南非4分，只得3分的韓國包尾出局；墨西哥若擊敗捷克，就會是墨西哥9分，南非4分，韓國3分，捷克1分，由於今屆新增8個「最佳第三名」席位，這樣韓國仍有機會出線，墨西哥賽和捷克情況亦是雷同，墨西哥7分，南非4分，韓國3分，捷克兩分，韓國也是要爭取「最佳第三名」。

世界盃2026︱韓國隊長孫興慜連續兩場正選上陣沒有入球，當地出現質疑聲音。（路透社）

韓國晉級可能1：下場擊敗南非，分組次名出線

不用理會墨西哥對捷克戰果，以6分次名出線（由於曾不敵墨西哥，因對賽成績，同分仍只會次名出線）。

韓國晉級可能2：下場賽和南非，分組次名出線

不用理會墨西哥對捷克戰果，以4分次名出線（由於曾擊敗捷克，因對賽成績，就算捷克挫墨西哥同得4分，仍由韓國次名出線）。

韓國晉級可能3：下場不敵南非，有機會以最佳第三名出線

墨西哥若擊敗捷克，南非贏韓國，就會是墨西哥9分，南非4分，韓國3分，捷克1分；或是墨西哥與捷克言和，南非贏韓國，墨西哥7分，南非4分，韓國3分，捷克兩分；由於今屆新增8個「最佳第三名」席位，這樣韓國仍有機會出線，不過仍要視乎其他組別的情況而定。

12個小組之中，仍有4支第三名球隊要出局，因此韓國如跌落第三位，不一定能出線，所以韓國想穩陣出線，在最後一場分組賽至少需要打和南非。

世界盃2026︱南非與捷克1：1打和仍有機會出線。（路透社）

分組賽同分點計數？

分組賽可能出現兩隊或以上同分的情況，今屆賽事會先計算對賽成績，分不出高下才再計得失球，如果仍分不出勝負，就會按照世界排名定出出線球隊誰屬。

1. 對賽成績：同分球隊，先計算對賽成績，分數最高者為先；再看對賽得失球，然後是對賽得球。

2. 得失球：其次會看同分球隊在3場分組賽的得失球總數，如仍相同，會再看總得球，下一步就是公平競技分，累積愈少紅、黃牌愈高分，南非首仗對墨西哥拿下兩面直接紅牌，已扣8分，在這方面最為不利。

3. 世界排名：如果對賽成績和得失球均雷同，便會以世界排名決定出線球隊，由世界排名較高一隊出線。目前韓國世界排名24，在亞洲排名僅次日本、澳洲、伊朗。同組球隊之中，墨西哥世界排名11、捷克排44、南非排61。

韓國入球較少 不利「最佳第三名」出線

綜合而言，韓國下場只要對南非保持不敗，即可以次名出線32強。可是一旦落敗，可能便要面臨出局命運。

如他們不敵南非，而已出線的墨西哥負捷克，韓國會立即出局；即使墨西哥擊敗捷克，有3分的韓國要跟其他11組的球隊爭奪8個「最佳第三名」席位，但由於頭兩場韓國只入2球，得球較少，亦有2個失球，與其他球隊比較時會較為「輸蝕」。

世界盃2026人物誌︱麥湯米尼成蘇格蘭巨星 離開曼聯配角變主角

世界盃2026人物誌︱庫拉索門將獲美斯欣賞 對德國又輸7球仍高興

美國隊兩對父子兵 雷拿入球化解兩大足球家族情仇︱世界盃2026

各組積分榜及下一輪賽程：

睇波必備：

世界盃2026即時賽果+小組積分榜｜淘汰賽晉級形勢即時更新

世界盃2026直播賽程時間表

25場免費直播賽程

決賽周48隊名單+104場全部賽程