世界盃2026｜夏基美在強姦案陰霾下披甲　主帥奧華比：全力支持他

法國法院駁回法甲班霸巴黎聖日耳門球星兼摩洛哥隊長夏基美（Achraf Hakimi）上訴，下令他必須就2023年的強姦案出庭受審。夏基美未受事件影響，今晨於摩洛哥以1：0擊敗蘇格蘭的C組第二輪分組中踢足全場，主帥奧華比（Mohamed Ouahbi）亦開腔支持夏基美。



奧華比表示：「夏基美表現非常出色，所以我們很放鬆，他也很放鬆，他踢得非常好。我們無需多言——我們全力支持他，希望他能證明自己是世界上最好的右後衛。這對我、對球員們，以及對關注我們的4400萬摩洛哥球迷來說都非常重要。」

夏基美在強姦案開審陰霾下，於對蘇格蘭一役正選上陣。（路透社）

夏基美的強姦案將會開審。（路透社）

這宗強姦案發生於2023年2月，一名女子向巴黎警方報案，聲稱於當年1月結識夏基美後，乘坐由對方安排的計程車前往其寓所，在屋內遭夏基美侵犯。法國檢方同年3月展開調查，經歷超過三年，終在今年3月由調查法官下令啟動審訊。夏基美隨即上訴但被駁回，不過審判日期仍有待確定。

奧華比力撐夏基美。（路透社）

對蘇格蘭一役開賽前，夏基美於社交平台X發帖否認強姦：「我保持沉默多年。我相信，保持尊嚴、耐心等待並信任司法系統，就能做出正確的決定。今天，一個與我無關的故事正被講述，卻以我的家庭、我的生活，以及最重要的——真相——為代價。我有時覺得自己成了眾矢之的。從一開始我就一直在等待這場審判。現在我更是翹首以盼。終於，我能夠開口說話了。」