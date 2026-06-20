世界盃2026｜巴拉圭閃電入球勝土耳其　阿米朗掩嘴說話犯新例領紅

2026世界盃D組次輪，巴拉圭球員馬迪亞斯加拉薩（Matías Galarza）2分鐘入球打開局面，米基爾阿米朗（Miguel Almirón）在上半時末段因掩嘴說話被紅牌罰下，成為新球例實行以來首位因此吃到紅牌的球員。土耳其未能利用人數優勢及提高射門質素獲得入球，巴拉圭守住勝果，以1：0贏下比賽。



巴拉圭與土耳其交鋒兩隊在首仗中均落敗，今場對壘可謂是6分之戰，如無法在對方身上搶到分數，出線幾率將變得渺茫。

今場比賽再現閃電入球，2分鐘，巴拉圭前場完成攔截，加拉薩遠射打入球門左下角死角，巴拉圭取得夢幻開局1：0領先土耳其。取得入波後，加拉薩在隨後防守中鏟到尤奴斯艾根（Yunus AKGUN），在4分鐘時吃到黃牌。

加拉薩2分鐘為烏拉圭首開記錄。（路透社）

比數發生變化後，土耳其形成圍攻之勢，巴拉圭全隊退守至距離龍門30米區域，發揮出在外圍賽中防守出色的特點。34分鐘，土耳其獲得上半時最佳得分機會，查漢奴古（Hakan CALHANOGLU）開出定位球，梅迪穆度亞（Mert MULDUR）頭槌攻門擊中門楣後再碰到門柱彈出。

上半時傷停補時階段，米基爾阿米朗（Miguel Almirón）在雙方衝突時掩嘴說話被VAR捕捉到，按照FIFA新球例，球證判其非友好交流，出示紅牌將阿米朗罰下，巴拉圭半場時間打少一人。該球例源於此前歐聯中，賓菲加球員Gianluca Prestianni與雲尼斯奧斯衝突，現為防止球員隱藏發表種族歧視及不當言論，因此在雙方爭吵過程中，禁止球員掩嘴交流。

上半時末段，雙方衝突中米基爾阿米朗捂嘴說話，成首位因此而吃到紅牌的球員。（Getty Images）

土耳其上半時控球率達7成，轟出11腳射門，然而未能在大好局面下收穫入球，以0：1落後巴拉圭，結束上半時。

易邊後，佔據人數優勢的土耳其發起猛攻，48分鐘，基倫耶迪斯（Kenan YILDIZ）左路燙射射在邊網上。57分鐘，卡迪奧盧（Ferdi KADIOGLU）挑傳，查漢奴古（Hakan CALHANOGLU）凌空射門高出。61分鐘，耶迪斯傳中，丹尼斯古爾（Deniz GUL）頭槌力量不足且角度太正，烏古簡卡基（Ugurcan CAKIR）將球沒收。81分鐘，簡烏孫（Can UZUN）轉身低射偏出。89分鐘，簡烏孫燙射，古爾補射打偏且存在越位嫌疑。下半時補時階段，美列迪美羅（Merih DEMIRAL）頭槌偏出，錯失最後追和比數機會。

土耳其下半時獲得得勢不得分，未能將人數優勢轉換成入球，加拉薩上半時2分鐘入球成為今場唯一入球，巴拉圭以1：0擊敗土耳其，拿下關鍵三分。

巴拉圭拼盡全力死守半場。

次輪結束後，巴拉圭積3分，以得失球差暫排同樣3分的澳洲之後，末輪兩隊將迎來直接對話，爭直接出線名額。而土耳其出線已無望，在與澳洲、巴拉圭對賽處於劣勢後，就算土耳其贏下東道主美國，亦無可能排在分組第三。