科特迪瓦新星圓夢一刻念亡妹　長文憶往事極催淚︱世界盃2026

科特迪瓦19歲翼鋒迪奧文迪（Yan Diomande）是世界盃2026其中一位最受注目的新星，盛傳利物浦出到1億歐元轉會費想羅致，已遭RB萊比錫拒絕，兩會仍在討價還價。

分組賽首仗已獲頒最佳球員，出戰世界盃圓夢、即將加盟大球會成為巨星一刻，他寫下一篇長文給他的第一個「經理人」——早逝的妹妹Roxane。

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世界盃2026︱迪奧文迪首次亮相世界盃決賽周，分組賽首仗已獲頒最佳球員。（IG）

迪奧文迪曾陷掙扎 利物浦傳出價1億歐元被拒

迪奧文迪的足球道路相當曲折，生於科特迪瓦阿比讓（Abidjan）市郊，青年軍年代他間中要到足球學校附近的粟米田幫手摘粟米。15歲到美國DME Academy受訓，曾到多支美職球會試腳均未受青睞，於是把目光轉到歐洲，可是英超球會車路士、水晶宮和般尼茅夫經仔細檢視後未選上他，迪奧文迪於是到格拉斯哥流浪碰運氣同樣失望而回。

歷盡失意之下，迪奧文迪終在西班牙得到首份職業球員合約。2025年1月當時在西甲的雷加利斯（Leganes）把他簽入，先效力青年軍，兩個月後在西甲後備上陣，球隊以2：3不敵皇馬，但他獲得最佳安慰獎——與偶像麥巴比交換球衣。

2025年3月迪奧文迪為雷加利斯上陣，賽後與偶像麥巴比交換球衣。（Getty Images）

投萊比錫表現亮眼受注目 世界盃處子戰已獲選MVP

不過迪奧文迪在西甲的日子只有半年，他的亮眼演出受到各大球會注視，雷加利斯在該季降班，RB萊比錫迅即在去年夏天把他簽入。迪奧文迪以表現回報德國人的信任，加盟首季德甲聯賽上陣33場已帶來12入球、8助攻。萊比錫主帥華拿（Ole Werner）讚揚，「他是個了不起的天才，擁有純速度讓他常常輕鬆突破對手，最重要的是，他是個真正團隊球員，而且在迫搶方面效率極高。」

他已受到各大豪門注視，英超球會利物浦率先出手，近日盛傳出價1億歐元，萊比錫拒絕，索價1.3億英鎊，兩球會仍在討價還價。他在國家隊同樣急速冒升，去年初披科特迪瓦戰衣已連續2場帶來入球，今年初的非洲國家盃以正選左翼姿態登場，球隊8強止步。艱辛的足球之路令他決心更盛，今屆世界盃科特迪瓦分組賽首仗正選上陣，成功助球隊1：0擊敗厄瓜多爾，他當選該仗最佳球員。

「Roxane你記得嗎？有人買了一件假曼聯球衣給我，於是我用黑色馬克筆在背面寫上C朗的名字和號碼。」（IG）

圓世盃夢撰感人長文 與早逝妹妹Roxane隔空對話

他在Instagram分享這張獲獎威水相，留言稱「夢想成真」，迪奧文迪兩日後在《The Players' Tribune》分享一篇他在出發戰世界盃前撰寫的感人長文，悼念被殺的妹妹Roxane。你寫道：「Roxane你記得嗎？有人買了一件假曼聯球衣給我，於是我用黑色馬克筆在背面寫上C朗的名字和號碼。當時我們不懂得富或貧，只知道快樂。」

「還記得在阿比讓25人同住一屋的日子嗎？媽媽想看肥皂劇，其餘所有人想看電影。還記得我總是扮睡覺，然後半夜溜到電視房？我會較到很細聲，只得兩度左右，懷着夢想摸黑看足球比賽。」

「還記得當大人們看到我在沙地踢足球，因為我射門很大力而叫我做『羅拔圖卡路士』嗎？還記得當時私下我很生氣，因為C朗拿度才是我的偶像嗎？」

「還記得我要離家很遠去踢足球嗎？當時我只得9歲，鄰近加納邊境的Inter Foot Sud Comoé（足球青訓學校的名字），得我自己一個。我不記得曾否告訴你這故事，我和其他孩子常常到村內偷薯仔，我們實在太肚餓。我們會『打劫銀行』：兩人分散店主注意，其餘18個孩子跑去偷兩隻薯仔，它們甚至不是好的，但味道很好，哈哈哈。那仍是我最喜歡吃的食物，煲薯仔加點油，讓我想起那些日子。」

「還記得當我獲得首對真正的球靴，我總是擁着它們入睡嗎？成長時，我常常穿着白色膠拖鞋踢足球，就算是現在，每當我回家，仍然會穿上它們踢球，這是我們的傳統。」

「還記得當我回家，你會告訴我住在社區內的朋友。『你為何停止訓練？Yan（迪奧文迪）不會買車給你。你必須繼續努力。』你當年10歲，已經是我的經理人。」

迪奧文迪的已故妹妹Roxane。（IG）

妹妹信念下堅持足球路 圓夢一刻她卻已離世

迪奧文迪細數當年的辛酸史，15歲遠赴美國讀中學，期間嚴重思鄉，到般尼茅夫、車路士、格拉斯哥流浪、奧林比亞高斯、水晶宮試腳，有次當年尚在水晶宮的艾斯（Eberechi Eze）和奧利斯（Michael Olise）在一次訓練後讚他：「孩子，你真是很出色」，可是沒有一隊簽下他。「就連美職聯（MLS）的B隊也不想要我，我連原因都不知道，他們從未給我一個理由。簽證到期，我的夢想幻滅，他們把我送回非洲，我們一起在哭。」

「你是那個從未停止相信的，數星期後，我加盟雷加利斯，我們再次哭了，今次卻是另一種眼淚。」他感慨：「那時我習慣有情緒，現在我已經麻木，就如我不再是一個人。自從你死亡後，我一片空白。」迪奧文迪說，家人告訴他Roxane已逝時震驚得沒有落淚，數星期前他才首次為雷加利斯上陣在西甲對皇馬，18歲在處子戰即夢想成真，「然後就是噩夢。」家人傳來噩耗，「你的妹妹死了」，他初時難以理解，反覆追問，家人答他：「派對中有人在她的飲品落藥，她沒有醒過來，她走了。」

「你只得15歲。」迪奧文迪苦尋答案，一直找不到原因。「我嘗試相信神的計劃，這是我唯一能做的。我不會嘗試忘記，因為我知不能忘記。我只能利用這份痛楚努力工作，做盡一切我們所夢想的。」

球場外的迪奧文迪，甚具時尚觸角。（IG）

「我在球場上所做一切，都是為你而做」

「我寫這封信，因為我不能說出來。我寫這封信，因為我想你知道，我會確保你繼續活下來。我會確保全世界每個人都知道你的名字。我在球場上所做一切，都是為你而做。」迪奧文迪寫道，「我已不再想富有」，把一切收入寄回家鄉，只換來不停苛索，「他們以為我已成百萬富翁，而我連自己的住所也沒有，住在訓練場一間沒有電視的房間，每天只有足球和睡眠」，他認為，金錢只帶來負擔。「我不想要大屋，不想要名車，只想把一切注入足球，向全世界證明我的妹妹是對的……」

「球場是我現在唯一感覺像家的地方，這是令我感到冷靜、可以跟你談話的地方。我只想你仍在，讓我告訴你……我們做到了。你所說一切已經成真。明天我們起程出發踢世界盃，真的，你的哥哥為科特迪瓦上陣，就如杜奧巴，耶耶托尼，謝雲奴那樣。」

世界盃2026︱迪奧文迪首次亮相世界盃決賽周，分組賽首仗為科特迪瓦帶來勝利。（路透社）

「我甚至不視它為比賽，我視它為舞台。這是我向全世界展示，在你眼中的我。每當我入球，我會確保每個人知道你的名字，我會確保他們不會忘記你。你總是在說，我可以較C朗更優秀，如果我見到他，我會請他跟你打招呼。」

「我發誓，我會做你所預期。當我連球靴也沒有，你已在向每個人說，『我的哥哥將會是全世界最出色。』我會證明你是對的，至少我會傾盡畢生之力去嘗試。」

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