世界盃2026｜荷蘭5:1炒瑞典　加普與波貝比齊齊起孖大勝一場

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）6月20日舉行F組賽事，荷蘭對瑞典。首戰尾段遭逼和的荷蘭今仗全場採取主動，憑前鋒波貝比（Brian Brobbey）與加普（Cody Gakpo）上下半場各自梅開二度，最終以5:1擊敗瑞典。賽後，荷蘭暫時以4分升上F組榜首，瑞典則以3分排第二。



橙衣軍團5分鐘就先開紀錄，今仗正選上陣的新特蘭前鋒波貝比（Brian Brobbey）接應加普（Cody Gakpo）來自左路的地波傳中，門前輕鬆射入。

去到17分鐘，今次輪到杜費斯（Denzel Dumfries）在右路發難，波貝比（Brian Brobbey）再次在門前撞入，荷蘭領先2:0入更衣室。

得勢不饒人的荷蘭下半場繼續積極進攻，47分鐘，杜費斯（Denzel Dumfries）右路地波傳中，加普（Cody Gakpo）在尾柱輕鬆送皮球入網。

54分鐘，下半場入替的森馬維（Crysencio Summerville）妙傳加普（Cody Gakpo），後者推入禁區後勁射破網。荷蘭遙遙領先4:0。

落後的瑞典來到59分鐘終於破蛋，後備入替的艾蘭加（Anthony Elanga）接應伊沙克（Alexander Isak）的妙傳，推射破門，將比分追至4:1。

去到89分鐘，效力韋斯咸的森馬維（Crysencio Summerville）再入一球，協助荷蘭5:1大勝一場。