世界盃賽程2026｜6.25直播線上看：加拿大/韓國+6.24賽果回顧

世界盃賽程2026｜6.25直播線上看賽程｜6.25有4場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.24的4場賽事賽果。



世界盃2026｜6.25完整賽程

瑞士對加拿大

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月25日凌晨3時

組別：B



波斯尼亞對卡塔爾

直播平台：NOW 619/617台

香港時間：6月25日凌晨3時

組別：B



摩洛哥對海地

直播平台：NOW 619/617台

香港時間：6月25日上午6時

組別：C



蘇格蘭對巴西

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月25日上午6時

組別：C



南非對韓國

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：6月25日上午9時

組別：A



捷克對墨西哥

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月25日上午9時

組別：A



6.24賽事精彩重溫

葡萄牙 5：0 烏茲別克

2026年6月23日世界盃K組次輪賽事，葡萄牙以5：0大勝烏茲別克。上場因未能入球而備受質疑的C朗拿度，6分鐘就接應簡些路入球，17分鐘后紐奴文迪斯主射罰球又進一球，葡萄牙由C朗拿度（39分鐘）、般奴費南迪斯（60分鐘）及利亞奧（87分鐘）先後建功，最終5：0取得勝利。41歲的C朗拿度也同時成為世界盃史上第二老的入球球員。

葡萄牙5球破烏茲別克 C朗起孖成首人六屆皆有波入

英格蘭 0：0 加納

2026年6月23日世界盃L組次輪賽事，最終蘇格蘭和加納戰成0：0握手言和。英格蘭雖主導進攻，但前場球員皆忘記射門鞋，6次射門竟無一中目標，下半場英格蘭繼續進攻，反在79分鐘險遭加納快攻破門，後備前鋒艾度入禁區遭干沙鏟跌，皮球因省中隊友被判越位，且最終未經 VAR 覆核。最終兩隊踢成0:0。

英格蘭0：0悶和加納 全場18射僅4中 碧咸都無眼睇

巴拿馬 0：1 克羅地亞

2026世界盃L組，克羅地亞憑安迪布迪美亞下半場一戰定乾坤，1：0絕殺巴拿馬。22分鐘荷西洛迪古斯接應右路傳中頭槌攻門被彈出，46分鐘由巴杜連拿低射遠射被撲出，以0：0進入更衣室，54分鐘史坦尼錫傳中，布迪美亞射入空門，克羅地亞打破僵局領先1：0，克羅地亞防守端交出良好表現，最終擊敗巴拿馬。

克羅地亞1球勝巴拿馬 後備兵奠勝賀莫迪歷200次披甲

哥倫比亞：剛果民主共和國

2026世界盃K組次輪：剛果民主共和國 0：1 哥倫比亞。關鍵入球在76分鐘，哥倫比亞的丹尼爾蒙路斯起腳折射入網，打破場上僵局，期間剛果民主共和國門將馬柏斯全場表現神勇，屢救險球，哥倫比亞全場攻勢凌厲，曾3度將皮球送入網窩，惟皆被判詐糊在先。剛果民主共和國雖有門將多次神撲，最終仍以0：1惜敗於哥倫比亞。

哥倫比亞折射球險勝剛果民主共和國 全場3次食詐糊