由落選非洲盃到科特迪瓦出線英雄　比比生涯反轉再反轉︱世界盃

科特迪瓦在世界盃分組賽E組最後一輪2：0擊敗庫拉索，首次晉級決賽周淘汰賽，強如「魔獸」杜奧巴領軍的年代也做不到的成就，新一代的大象軍團做到了。

帶領他們過關的關鍵人物，是今仗梅開二度的尼高拉斯比比（Nicolas Pepe）。大部分球迷對他的印象，可能停留在阿仙奴一個7200萬英鎊的失敗收購，事實上他7個月前才因為「多口」而落選國家隊非洲國家盃大軍，今次成為世界盃出線英雄，由球會到國家隊的命運都是「反轉再反轉」。



世界盃2026︱尼高拉斯比比（Nicolas Pepe）梅開二度領科特迪瓦首度出線。（路透社）

7個月前「多口」落選非洲盃大軍 曾質疑應否繼續國家隊生涯

31歲的尼高拉斯比比是科特迪瓦的前線主將，7個月前卻因為一條他出言諷刺主辦國摩洛哥只贏過一次非洲國家盃，以及國家隊的雙重國籍球員只當科特迪瓦是次選的影片，而落選非洲盃大軍，「我因為那條影片而落選，教練告訴我總統很生氣……一切在名單公布前兩日發生。」

比比曾三度出戰非洲盃，有份幫助科特迪瓦2023年第三度捧盃，卻因「多口」而未能第四度出戰，他之後為事件道歉，然而及後又因為宣稱受到網上種族歧視，而未獲科特迪瓦足總支持，質疑自己是否應繼續國家隊生涯。

尼高拉斯比比在阿仙奴失敗收場。（Getty Images）

比比失意阿仙奴 維拉利爾遇上改變他生涯的男人

今年3月科特迪瓦兩場友誼賽對韓國和蘇格蘭，他最初亦未入選國家隊，在迪奧文迪（Yan Diomande）受傷下意外獲重召，他對蘇格蘭的入球，猶如提醒主帥法耶（Emerse Fae）他的入球能力。

他在阿仙奴失敗告終，之後轉戰土耳其加盟特拉布宗，同樣不成功，年近30的比比球員生涯看似高開低走落幕，兩年前加盟維拉利爾轉戰西甲，遇上當時年近花甲的馬些連奴（Marcelino García Toral），成為扭轉生涯的轉捩點。馬些連奴與比比無所不談，「我們什麼都會講，關於足球的，不是足球的，任何事情。」

科特迪瓦首次出線國家英雄

比比在馬些連奴身上得到阿迪達沒有給他的耐性，「我一直在說我傾向一個對我完全透明的教練，無論是對是錯都好，那可讓我繼續向前和進步。」他在維拉利爾愈踢愈好，剛結束的球季助球隊在西甲僅次巴塞和皇馬得到第三。

他的狀態和表現，令國家隊主帥法耶不得不把他選入世界盃大軍，「我想尼高（比比）之前那一幕已成過去，我跟他一直保持溝通，清楚跟他說明不選他的原因。現在我們都很開心有一個我們熟悉及愛護的球員歸來，他已越過難關，對球隊而言，他帶來寶貴的經驗。」

世界盃2026︱科特迪瓦首度從分組賽出線。（路透社）

杜奧巴三戰世界盃未竟全功

科特迪瓦一代巨星杜奧巴領軍先後出戰2006、2010、2014三屆世界盃，生涯高峰期，頭兩屆均不幸陷入死亡之組而無緣晉級，到2014年那屆已經36歲步入生涯尾聲，再次失望而回。科特迪瓦之後連續兩屆缺席決賽周，今屆球隊以相對年輕的班底為骨幹，史上第四度置身世界盃決賽周。

科特迪瓦首仗由曼聯的阿密特迪亞路一箭定江山1：0小勝厄瓜多爾，次輪1：2僅負德國，到今場比比復任正選梅開二度，2：0擊敗庫拉索，以6分次名出線32強。尼高拉斯比比短短數個月由國家隊失意之人，搖身一變為國家英雄。

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