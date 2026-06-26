世界盃2026｜荷蘭開局7分鐘連轟兩球　3：1挫突尼西亞首名出線

2026世界盃F組，本港時間周五（26日）早上進行最後一輪賽事，荷蘭開場7分鐘內憑突尼西亞烏龍球與波貝比（Brian Brobbey）勁射，取得夢幻開局，2：0領先突尼西亞。

下半場，馬斯杜里（Hazem Mastouri）頭槌破門為突尼西亞攻破荷蘭球門，雲赫基（Jan Paul van Hecke）還以顏色，荷蘭最終以3：1擊敗突尼西亞，首名出線32強鬥摩洛哥。



已經出局的突尼西亞迎戰荷蘭，荷蘭今場不敢鬆懈，需要全力捍衛分組第1的位置，避免在32強淘汰賽過早遭遇巴西、法國、德國等強敵。

無出線壓力的突尼西亞完成開場第1腳射門，警醒荷蘭後防。不過隨後迎來突尼西亞後防犯錯，杜費斯（Denzel Dumfries）傳中，艾耶斯史基尼（Ellyes Skhiri）解圍踢入自家龍門，荷蘭開場3分鐘取得1：0領先。7分鐘，荷蘭開出定位球，雲迪積克（Virgil van Dijk）頭槌作二傳，波貝比直接怒射得分，幫助荷蘭輕輕鬆鬆領先到2：0。

荷蘭憑對手烏龍及波貝比入球，7分鐘內2球領先。（路透社）

下半場，突尼西亞部分球員姍姍來遲，現場落起大雨。同時間日本與瑞士未開記錄，荷蘭兩球領先後不慌不忙傳導。54分鐘，突尼西亞反擊獲得角球機會，由馬斯杜里頭槌頂入，突尼西亞追和一球，1：2。

突尼西亞利用角球機會，由馬斯杜里頭槌頂入，攻破荷蘭龍門。（路透社）

突尼西亞入球後，日本亦取得入球，因此荷蘭只剩入球數優勢，不過，荷蘭收放自如，62分鐘，雲赫基利用角球機會前點頭槌頂入，荷蘭優勢再次回到兩球，同時間日本失球。

雲赫基利用角球機會還以顏色。（路透社）

荷蘭最終以3：1擊敗突尼西亞，日本則打和瑞典僅取得1分，荷蘭3戰積7分，取得F組首名，32強將戰摩洛哥。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢