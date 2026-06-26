世界盃賽程2026｜6.27直播線上看：挪威/法國/伊朗+6.26賽果回顧

世界盃賽程2026｜6.27直播線上看賽程｜6.27有6場賽事，更有ViuTV99 台免費直播，本文一文看清球隊組別、比賽時間、直播平台，及重溫6.26的6場賽事賽果。



世界盃2026｜6.27完整賽程

挪威對法國

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月27日凌晨3時

組別：I



塞內加爾對伊拉克

直播平台：NOW 619/617台

香港時間：6月27日凌晨3時

組別：I



佛得角對沙特阿拉伯

直播平台：NOW 619/617台

香港時間：6月27日上午8時

組別：H



烏拉圭對西班牙

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月27日上午8時

組別：H



新西蘭對比利時

直播平台：ViuTV99（免費）

香港時間：6月27日上午11時

組別：G



埃及對伊朗

直播平台：NOW 618/616台

香港時間：6月27日上午11時

組別：G



6.26賽事精彩重溫

庫拉索0 ：2 特迪瓦

科特迪瓦在E組最後一輪分組賽以2：0擊敗庫拉索，「大象軍團」因此首度晉級世界盃決賽周淘汰賽，寫下連當年強如「魔獸」杜奧巴年代都未能達成的歷史新章。帶領球隊過關的關鍵人物是狀態大勇的尼高拉斯比比（Nicolas Pépé），他今仗梅開二度，成為晉級功臣。

由落選非洲盃到科特迪瓦出線英雄 比比生涯反轉再反轉

尼高拉斯比比（Nicolas Pépé）攻入第二球一刻。（路透社）

厄瓜多爾2 ：1德國

賽前已篤定於E組首名出線的德國，憑辛尼（Leroy Sané）先拔頭籌，厄瓜多爾其後有安古路（Nilson Angulo）及柏拉達（Gonzalo Plata）分別建功，最終以2：1反勝德國。

厄瓜多爾反勝德國第三名晉級 科特迪瓦次名出線

突尼西亞 1 ：3 荷蘭

2026世界盃F組，荷蘭在7分鐘內憑突尼西亞烏龍球與波貝比（Brian Brobbey）勁射，取得夢幻開局，以2：0領先突尼西亞。下半場，突尼西亞的馬斯杜里（Hazem Mastouri）以頭槌破蛋，但荷蘭的雲赫基（Jan Paul van Hecke）還以顏色，荷蘭最終以3：1擊敗突尼西亞，首名出線32強鬥摩洛哥。

荷蘭開局7分鐘連轟兩球 3：1挫突尼西亞首名出線

突尼西亞利用角球機會，由馬斯杜里頭槌頂入，攻破荷蘭龍門。（路透社）

日本1 ：1瑞典

首兩輪贏盡口碑的日本，在F組最後一輪分組賽鬥瑞典，「藍武士」下半場有前田大然完成一次精彩組織建功，其後艾蘭加回敬一球世界波，兩軍打成1：1。日本以次名出線，32強將硬撼巴西。

日本和瑞典次名出線 前田大然建功 艾蘭加靚波追平

錫達史唐撲出中村敬斗的快射。（路透社）

土耳其3 ：2美國

2026世界盃D組，奧斯頓查斯迪（Auston Trusty）為美國取得閃電入球，隨後艾達古拿（Arda GULER）、奧簡高古（Orkun KOKCU）為土耳其反超前。下半場，施巴斯坦貝赫達（Sebastian Berhalter）為美國追和，最後時卡恩阿耶漢（Kaan AYHAN）臨完場一刻絕殺，土耳其以3：2擊敗美國。

土耳其3：2補時絕殺美國 古拿開齋阿耶漢入致勝球

古拿射入土耳其在今屆世界盃上第一個入球。（路透社）

巴拉圭0 ：0澳洲

世界盃D組同樣一勝一負的澳洲與巴拉圭，最後一輪正面交鋒。賽前兩軍得3分，若今仗和氣收場，有望攜手晉級。雙方上半場打成0：0，換邊後戰況相若，最終90分鐘互無紀錄，澳洲以較佳得失球差壓過巴拉圭，次名出線，連續兩屆晉級淘汰賽。

澳洲0：0悶和巴拉圭次名出線 連續兩屆晉級淘汰賽