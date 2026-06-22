世界盃｜奧地利主帥讚阿根廷無弱點　次輪交鋒迎小組榜首之爭

奧地利即將在世界盃J組鉍組賽面對去屆冠軍阿根廷，主帥蘭歷克（Ralf Rangnick）賽前說，阿根廷不只有美斯（Lionel Messi），更直言：「他們毫無弱點。」



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美斯在首戰對阿爾及利亞上演帽子戲法，於世界盃歷屆射手榜已累積攻入16球。如果美斯在香港時間周二（23日）對奧地利一戰再有入球，便超越德國名宿高路斯（Miroslav Klose），獨佔射手榜首位。

美斯（中）備戰對奧地利的分組賽。（路透社）

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在賽前記者會上，當被問及阿根廷的優勢與劣勢時，蘭歷克回答：「我們先聊聊弱點吧——他們根本沒有弱點，至少我們沒有觀察到任何破綻。」這名67歲德國教頭對阿根廷的速度、戰術靈活度及深厚的陣容班底讚不絕口，他說：「我們的戰術必須非常強大，同時要極具勇氣和活力，必須拿出最頂尖的競技狀態。」

經驗豐富的蘭歷克2022年接手奧地利，重振奧地利足球的雄風，他們在世界盃首輪以3：1擊敗約旦，將與阿根廷爭奪二連勝。

奧地利足球隊。（路透社）

世界盃小組賽首輪奧地利以3：1擊敗約旦

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蘭歷克說，如果只盯着美斯一個人，那將是巨大的錯誤。他說：「他們在每一個位置上都出類拔萃，正如我之前所說，阿根廷隊絕不僅僅只有美斯。」儘管對對手讚譽有加，但蘭歷克認為，奧地利在不被看好的情況下，依然有機會在達拉斯體育場製造冷門：「我們將在極不被看好的情況下比賽。正因如此，這意味着我們可能會製造一些驚喜。可能是一場平局，甚至可能是我們的一場勝利。一切皆有可能。」他續說：「我們擁有堅韌和勇氣，有能力將比賽結果引向對我們有利的一方。」