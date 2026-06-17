美斯球衣上有幾多個章？　傳奇章極細緻另一個更罕有︱2026世界盃

美斯、麥巴比同日登場各領風騷，大家有無留意兩人的球衣上均有與別不同的特別徽章？2026世界盃引入不少新構思，當中包括一系列包含不同意思的徽章，首次出戰世界盃的球員右邊衣袖會加入一個初心者徽章（Debut Patch），曾奪得世界盃神射手（金靴獎）、金球獎和金手套獎得主均會有專屬的徽章，而曾經出戰5次世界盃以上的沙場老將，更可獲得一個獨一無二的傳奇徽章。

心中清的你已經可以想像，美斯的球衣會是今屆決賽周當中徽章數目最多的球員，連同阿根廷的應屆冠軍獎章，球衣上足足有5個不同的徽章。以下先為大家逐一介紹今屆新增設的各個徽章。



世界盃2026︱美斯的球衣是今屆參賽的1284個球員當中，徽章數目最多的一位。（路透社）

世界盃2026︱40歲佛得角門將禾仙夏右邊衣袖貼上「初心者徽章」，他在首仗零封西班牙一戰成名。（路透社）

1. 初心者徽章（Debut Patch）：？人

所有首次出戰世界盃決賽周的球員，右邊衣袖的世界盃隊章下方，會有多一個初心者徽章（Debut Patch）。這個徽章不限年齡，無論是年齡小將或是沙場老將，只要是第一次踢決賽周便可獲得。

今屆賽事年紀最大的初心者徽章（Debut Patch）擁有者，是佛得角門將禾仙夏（Vozinha），這位40歲老將在首場分組賽左飛右撲「零封」冠軍熱門西班牙，一夜成名，今屆賽事前他的IG追隨者數目不足5萬，如今已突破1170萬，非常驚人。

世界盃2026｜佛得角門將禾仙夏零封西班牙 40歲新丁流下英雄淚

世界盃2026︱美斯右邊衣袖貼上非常罕有「傳奇徽章」。（路透社）

2. 傳奇徽章（Legacy Patch）：5人

曾在5屆或以上世界盃決賽周上陣球員，則會得到一個專屬的傳奇徽章，48支參賽球隊共1284個球員當中，今屆只有5位球員有資格擁有。他們分別是：阿根廷的美斯（Lionel Messi），葡萄牙的C朗拿度（Cristiano Ronaldo），克羅地亞的莫迪歷（Luka Modrić），德國門將紐亞（Manuel Neuer）和日本的長友佑都。

世界盃2026︱長友佑都的「傳奇徽章」。（路透社）

繡上傳奇姓氏和國旗 每個設計獨一無二

跟初心者章不同，以金線包邊的傳奇徽章非常精美，除了繡上醒目的紅色「LEGACY」一字，下方還有球員的姓氏，如上圖長友佑都的傳奇章在「LEGACY」下方以金線繡上他的姓氏的羅馬拼音「Nagatomo」，而徽章左方金色球員剪影的背景，是球員所屬國家的國旗，長友佑都的是日本國旗，美斯的是阿根廷國旗，紐亞的是德國國旗，今晚出場的C朗和莫迪歷則分別是葡萄牙和克羅地亞國旗。

今屆賽事傳奇徽章擁有者：

梅斯利拿、奧祖亞能否補回傳奇徽章？

如何只計身處決賽周大軍，今屆還有兩位球員達到5屆世界盃的標準，他們分別是烏拉圭門將梅斯利拿（Fernando Muslera）和墨西哥門將奧祖亞（Guillermo Ochoa）。可是梅斯利拿因在2022世界盃未有任何上陣時間，而「墨西哥Sam哥」則在2006和2010兩屆未有出場，因此均未獲傳奇徽章。目前有指烏拉圭足總正與國際足協交涉，要求為梅斯利拿補回傳奇徽章，假如FIFA開綠燈的話，按同一標準「墨西哥Sam哥」理應亦可獲得。

世界盃2026︱麥巴比衣袖上的金靴徽章。（路透社）

3. 神射手／金靴徽章（Golden Boot Patch）：3人

每屆世界盃均設有金靴獎（Golden Boot）、金手套獎（Golden Glove）和金球獎（Golden Ball）三大球員個人獎項，金靴獎是頒予當屆入球最多的一位球員，金手套獎頒予最佳門將，金球獎則由當屆最佳球員獲得。今屆FIFA為三個獎項增設徽章，在以往賽事曾獲頒三個獎項的球員，可獲得相關的徽章。

神射手徽章方面，今屆決賽周有3位球員擁有，他們分別是：2014金靴、哥倫比亞的J洛迪古斯（James Rodríguez）、2018金靴、英格蘭的哈利卡尼（Harry Kane）和2022金靴、法國隊長麥巴比（Kylian Mbappé），卡尼和J Rod今晚才亮相，麥巴比已率先在他的球衣展示這個新徽章。

世界盃2026︱比利時門將高圖爾斯衣袖上印有金手套徽章。（路透社）

4. 金手套徽章（Golden Glove Patch）：3人（紐亞未用）

金手套徽章方面，今屆決賽周同樣由3位球員擁有，他們分別是：2014金手套、德國門將紐亞（Manuel Neuer）、2018金手套、比利時門將高圖爾斯（Thibaut Courtois）、2022金手套、阿根廷門將馬天尼斯（Emiliano Martínez）。

三位金手套獎得主今屆已先後登場，不過暫時只有馬天尼斯和高圖爾斯的球衣上印上金手套徽章，紐亞的球衣上只熨上傳奇徽章，卻未見金手套章，不知之後的比賽會否補回。

世界盃2026︱美斯左邊衣袖上印有金球獎徽章。（路透社）

5. 金球獎徽章（Golden Ball Patch）：2人

今屆賽事最罕見的，是世界盃金球獎徽章，由於美斯是2014、2022兩屆得主，今屆只有他和2018年得主、克羅地亞中場莫迪歷獲得此章。

世界盃2026︱美斯球衣上有大量徽章，是眾球員之冠。（路透社）

美斯球衣「渾身是章」 阿根廷球王身上有幾多個章？

美斯身上有幾多個章？（Ｘ）

1. 胸前中央：應屆世界盃冠軍章

阿根廷是應屆世界盃冠軍，美斯在內全隊阿根廷球員的球衣胸前正中央熨有代表應屆冠軍的金章。

2. 右邊衣袖：世界盃金章

這個章每個球員都有，底色為黑白色，不過美斯所屬的阿根廷等贏過世界盃冠軍球隊，這個章會是金色。

3. 左邊衣袖：和平徽章

國際足協為宣揚和平訊息，今屆所有球員和球證的左邊衣袖都會印有「United for Peace」 的徽章。

4. 右邊衣袖下方：傳奇徽章

在5屆或以上決賽周上陣的球員，會獲得傳奇徽章，美斯是今屆擁有此章的5個球員之一。

5. 左邊衣袖下方：金球獎徽章

美斯先後在2014、2022兩屆世界盃獲頒金球獎，左邊衣袖下方會印有金球獎徽章。雖然克羅地亞傳奇莫迪歷跟他一樣，兩袖分別有金球獎和傳奇兩個特別徽章，而紐亞亦理應可熨金手套和傳奇章，不過只有阿根廷是應屆冠軍，多了一個應屆冠軍金章，較二人多出一個章，也是決賽周眾多球員當中，身上擁有最多徽章一員。

不過由於美斯是隊長，左手要戴上隊長臂章，因此比賽期間其實是看不到金球獎和和平徽章的。