世界盃2026｜奧地利挫約旦　舒密特世界波建功阿拿奧杜域造2入球

2026世界盃奧地利對陣約旦，本港時間中午12時在三藩市灣區體育場上演，當地氣溫僅得18度，適合兩軍作賽。上半時，洛文奴舒密特（Romano Schmid）打入世界波為奧地利取得領先，下半時，艾利奧雲（Ali OLWAN）通過反擊機會為約旦追和比數，隨後艾阿拉比（Yazan AL-ARAB）烏龍，阿拿奧杜域十二碼鎖定勝局，奧地利最終以3：1擊敗約旦。



上半時，約旦與奧地利大打對攻，奧地利在比賽前段顯得破門乏術，反而紙面實力更弱的約旦進攻更具威脅，不過現代足球場面及局勢佔上風方未必能夠先入球。16分鐘，約旦發動快速反擊，由艾法高奧利（Odeh AL-FAKHOURI）完成射門，被門將舒拉格（Alexander Schlager）撲出底線。

20分鐘，洛文奴舒密特娥眉月頂位置射入世界波，奧地利1：0領先，約旦士氣大受打擊。順利打開紀錄後的奧地利逐漸站穩陣腳，完全掌控場上戰局，約旦半場結束前投入進攻的球員減少以及失去了開場時的壓迫強度，未能在上半時追和比數。

洛文奴舒密特世界波為奧地利先開記錄。（路透社）

易邊後，約旦在50分鐘利用快速反擊，由艾利奧雲左路內切射門擊中遠門柱彈入網，1：1，這粒入球亦是首次參加決賽周的約旦取得的首個世界盃入球，極具歷史意義。

艾利奧雲打入約旦歷史上第一個世界盃決賽周入球。（路透社）

66分鐘，曾效力於中超球隊上海海港，今場後備入替的阿拿奧杜域（Marko Arnautovic）禁區內混戰射入，不過隊友史提芬普舒（Stefan Posch）手球在先，入球取消，約旦逃過一劫。但是好景不長，76分鐘，奧地利角球機會造成艾阿拉比（Yazan AL-ARAB）烏龍，奧地利再次領先2：1。

此後，約旦攻防速率變慢失去還手之力，補時階段，阿拿奧杜域傳中造成對方手球，奧地利獲得十二碼機會，阿拿奧杜域親自操刀命中，奧地利以3：1拿下勝利。