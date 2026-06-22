世界盃2026｜佛得角主帥領軍創奇蹟 「勇敢追夢可衝破任何困難」
撰文：梁惋茹
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首度參戰世界盃決賽周的非洲島國佛得角一再創下佳績，2026年世界盃H組分組賽繼首輪賽和強敵西班牙，次輪再度展現頑強鬥志，以2：2逼和南美的烏拉圭，保持晉級32強機會。
佛得角主教練布比斯達（Bubista）賽後欣喜表示，球隊的表現證明夢想可戰勝經濟或任何形式的限制和困難，在球場上亦無懼身價差天共地的對手。
佛得角教練布比斯達：有夢想就能成就偉業
56歲的布比斯達在賽後記者會上強調，這場比賽的拼搏超越了足球本身：「一旦踏上球場，不論對手名氣多大，大家都是平起平坐的。我們想向大家證明，不論面臨經濟上的或任何形式的困難，只要擁有夢想並勇敢去追，你都能成就一番偉業。」
他指出，球隊的使命就是將佛得角的文化與歷史展現給全世界。
西班牙主將耶馬身價幾乎等如4隊佛德角
佛得角全國人口僅約50多萬，國家隊總身價與同組兩支球隊西班牙、烏拉圭差天共地，西班牙達到13.2億美元，烏拉圭亦有4.5億美元，佛得角只有6500萬美元，只及西班牙不足5%，單是18歲的主將耶馬一人，便值2.32億美元，幾乎等同4隊佛德角。
出戰生死戰對沙特阿拉伯 出線不再是夢
隨着接連逼和西班牙、烏拉圭，2戰2分的佛得角暫列小組第3，最後一輪只要擊敗沙特阿拉伯便可肯定出線。佛得角的出色表現讓主帥布比斯達對晉級充滿信心，但他亦提醒球員必須保持謙遜：「鑑於我們面對兩支國際頂尖球隊的表現，將目標放在爭取晉級（淘汰賽）是理所當然的。但我們也深知，這個小組的每支球隊都依然有機會。」
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