世界盃2026英格蘭軍情︱沙卡、拉舒福特對加納料缺陣　卡尼證無礙

英格蘭在世界盃2026首仗與克羅地亞合演今屆暫時最精彩一仗，可是陣內傳來主力受傷的消息，當中阿仙奴翼鋒沙卡及上仗後備出場取得入球的拉舒福特，預料未能趕及傷癒在次輪對加納上陣。



沙卡現時仍受阿基里斯腱傷勢困擾，預計最快要到最後一場分組賽方可復出。（路透社）

首仗後備建功 沙卡、拉舒福特對加納料同缺陣

沙卡（Bukayo Saka）今季持續受阿基里斯腱傷勢困擾，至今尚未完全康復，他早前雖揚言願意「以身報國」，但主帥杜慈明顯不願主將冒險，沙卡預計最快要到最後一場分組賽對巴拿馬才能復出。對加納一仗他的右翼位置，預計會由他的阿仙奴隊友馬度基（Noni Madueke）頂替。沙卡在對克羅地亞一仗71分鐘後備上陣，並取得助攻，造就同樣後備入替的拉舒福特（Marcus Rashford）入波。

拉舒福特對克羅地亞一仗後，臀部肌肉輕微拉傷，傷勢並不嚴重，但與沙卡一樣缺席賽後翌日操練，預計下仗會繼續先列後備，安東尼哥頓繼續出任正選左翼。

拉舒福特在上仗對克羅地亞建功後，不幸輕微拉傷臀部肌肉。（路透社）

隊長卡尼證實無礙

英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）上仗賽後左小腿需纏上繃帶，幸好證實只是抽筋所致，下仗可如常正選領銜鋒線。

英格蘭首仗4：2擊敗克羅地亞，與小勝巴拿馬的加納一樣全取3分，並以得失球差較佳暫列L組榜首，兩支首輪獲勝球隊將於香港時間下周三（24日）凌晨4時對戰，力爭再勝一場提早篤定出線。

英格蘭隊長哈利卡尼在上仗對克羅地亞賽後左小腿纏上繃帶。（路透社）

後備兵狀態大勇 艾雲東尼熱身賽連續兩場「戴帽」

英格蘭剛在閉門熱身賽5：1大勝美職聯球隊肯薩斯體育會，前鋒艾雲東尼（Ivan Toney）繼早前對FC邁亞密後，再度上演帽子戲法，狀態神勇，而中堅馬克古希（Marc Guehi）亦有上陣，力爭重返正選陣容。