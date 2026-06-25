世界盃2026｜墨西哥贈3蛋送走捷克　六朝元老奧祖亞尾段後備上陣

世界盃A組最後一輪，墨西哥憑馬迪奧查維斯（Mateo Chávez）、祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones）、艾華路費度高（Álvaro Fidalgo）下半時入球，以3：0擊敗捷克，分組賽三戰全勝晉級。今場比賽中，墨西哥40歲六朝元老門將奧祖亞（Guillermo Ochoa）後備入替登場。



東道主墨西哥已取得兩連勝，鎖定分組第1，今場作出大面積輪換。捷克賽前一和一負，需要力拼東道主爭取出線名額。

捷克必須爭取積分及入球，8分鐘，域辛斯基（Denis Visinsky）接柏華蘇歷（Pavel Sulc）傳中後掃射稍稍偏出。不過，墨西哥亦不是完全放棄對勝利的渴望，在實力及攻門機會上發揮在捷克之上。37分鐘，羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado）開出定位球，伊斯列雷耶斯（Israel Reyes）二點倒掛偏出。捷克上半場整體節奏較慢，戰術保守，雙方暫無建樹，0：0回到更衣室。

捷克缺少破釜沉舟的決心，上半場暫以0：0戰平墨西哥。（路透社）

下半場捷克並無改善，反而是已經出線的墨西哥，由左閘馬迪奧查維斯（Mateo Chávez）於55分鐘半場奔襲，洞穿大小龍門，取得1：0領先。61分鐘，基拔圖摩拉（Gilberto Mora）送直塞，捷克門將馬迪積高華（Matej Kovar）出擊擋走足球，湯馬士賀利斯（Tomas Holes）解圍踢中佐治山齊士（Jorge Sánchez），祖利安基洛尼斯補中，墨西哥擴大領先優勢至2：0。

墨西哥下半場入兩球，以2：0擊敗捷克。（路透社）

墨西哥隨後做出人員調動，六朝元老門將奧祖亞被換入，擔任墨西哥隊長，他亦因外型神似香港演員吳鎮宇被球迷暱稱為「Sam哥」，不過他因有兩屆世盃未上陣而無緣FIFA頒發的傳奇徽章。

六朝元老門將奧祖亞今場後備入替登場。（路透社）

94分鐘，艾華路費度高燙射破門，徹底擊碎捷克勝利希望，最終墨西哥以3：0擊敗捷克。由於同組另一場南非擊敗韓國，因此南非在排名上反超捷克及韓國，捷克以分組第4結束本屆世界盃征程。