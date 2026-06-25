世界盃2026｜海地兩度領先兼轟世界波仍飲恨　2：4不敵次名摩洛哥

2026世界盃C組末輪於本港時間今晨6時打響。上半場，摩洛哥兩度落後，兩度由夏基美（Achraf Hakimi）與沙巴利（Ismael Saibari）追和，下半場蘇菲安尼拉希美（Soufiane Rahimi）、基森美耶辛尼（Gessime Yassine）入球幫助摩洛哥反超比數，最終摩洛哥以4：2反勝海地，分組賽3勝入6球失3球，以得失球差為3球，不及6球的巴西，成為C組第2名。



分組賽末輪同組比賽將同時開球，海地此前兩戰皆負，篤定無緣晉級。摩洛哥已取得兩連勝，今場比賽除了要擊敗海地保住分組直接出線名額，還要同巴西展開隔空對話，需從海地身上爭取入球才有機會首名出線。

海地為面子而戰格外認真，開場採取高位逼搶戰術，摩洛哥通過耐心傳遞讓海地防線後退。10分鐘，杜禾尼（Jean-Kévin Duverne）右路強行下底送橫傳，蘭尼祖瑟夫（Lenny Joseph）腳跟射門造成耶辛尼保奴（Yassine Bounou）不慎烏龍，海地取得今屆世界盃首個入球，1：0領先摩洛哥。同時間巴西已取得1球領先。

海地令人意外地首開記錄。（路透社）

摩洛哥立即嘗試回應，阿尤比艾卡比（Ayoub El Kaabi）小角度射門被柏施迪（Johny Placide）撲出，隨後沙巴利接艾簡奴斯（Bilal El Khannouss）傳中後射門炒高。29分鐘，夏基美接隊友長傳過頭球獲得半單刀機會，射門被撲出，阿尤比艾卡比補射再被柏施迪救出。直到39分鐘，艾簡奴斯左路傳中，夏基美門前補中，摩洛哥追和比數，1：1。

夏基美為摩洛哥追和比數。（路透社）

隨後雙方短時間內取得兩個入球，43分鐘，威爾遜伊斯多（Wilson Isidor）射入世界波，海地再次取得領先2：1。不過，3分鐘後，夏基美傳出倒三角，接應的沙巴利燙射閃電再追和比數，2：2。雙方帶著該比數進入中場休息。

威爾遜伊斯多世界波破門。（路透社）

下半場，摩洛哥掌控球權，海地退至禁區前沿防守，憑藉禁區內人數優勢，摩洛哥遲遲未創造出。直到78分鐘，海地因角球失守，夏基美開出右路角球，查迪拉亞特（Chadi Riad）頭槌做二傳，蘇菲安尼拉希美（Soufiane Rahimi）停球轉身掃射破門，3：2。89分鐘，拉希美底線前極限救球前，送出橫傳，基森美耶辛尼射入空門，經VAR確認，拉希美救球前足球並未完全出界，入球有效，摩洛哥擴大比數至4：2。

摩洛哥最終以4：2反勝海地。（路透社）

最終，摩洛哥驚險反勝海地。另一邊廂，巴西3球戰勝蘇格蘭，因此摩洛哥在同積分情況下，以3個得失球差劣勢排在巴西之後，分組第2出線，等待F組末輪荷蘭、日本、瑞典之間的排名結果。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

FIFA官網截圖（截至6月25日8時30分）

其餘分組積分榜及第三輪賽程：

世界盃2026｜最佳第三名出線形勢