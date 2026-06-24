C朗未婚妻只穿球衣性感撐葡萄牙　隔空打氣兼曬巨型鑽戒︱世界盃

美斯在今屆世界盃再次光芒四射，連帶他的太太安東莉娜（Antonela Roccuzzo）亦受到不少關注，她連續兩場分組賽均帶同3個兒子入場，全家穿上阿根廷球衣為丈夫打氣。

他的勁敵C朗首輪失威，不過今場對烏茲別克終於以兩個入球一吐烏氣，而他領葡萄牙大勝5：0後，未婚妻佐真娜（Georgina Rodríguez）立即在Instagram限時動態發帖祝賀，不過外界齊將焦點落在她全身似乎只穿上C朗的葡萄牙7號球衣，下半身空空如也。



世界盃2026︱C朗未婚妻佐真娜（Georgina Rodríguez）只穿上C朗的葡萄牙7號球衣。（IG）

C朗未婚妻頭兩仗暫未到美國撐場

由於美斯現正效力美職聯球隊國際邁亞密，在當地早已置業，一家人移居美國生活，有「主場之利」下，安東莉娜兩場分組賽都有入場。

葡萄牙頭兩場分組賽對剛果共和國及烏茲別克均在德州侯斯頓上演，最後一輪對哥倫比亞則在佛羅里達州的邁阿密。不過C朗在沙特球會艾納斯踢波，目前球季已完結，當C朗在美國出戰世界盃，未婚妻佐真娜留在歐洲的家中照顧5個未成年子女，暫時並未動身前往美國。

只穿球衣性感撐葡萄牙成熱話 新帖文暗示正在出發？

即使分隔兩地，無損佐真娜對另一半的支持，決賽周開賽前特別到葡萄牙著名的花地瑪聖母教堂為球隊祈求勝利。到今日C朗再度登場並在6分鐘為葡萄牙先開紀錄，她隨即上載自己在家中穿上C朗葡萄牙國家隊戰衣的照片，與電視屏幕上正在慶祝入球的C朗隔空合照，為未婚夫打氣。C朗入球後，她亦隨即分享葡萄牙國家隊有關C朗入球慶祝照片的限時動態。

然而外界難免將焦點放在她在照片中，似乎只得上身的球衣，下半身似乎沒穿褲子，露出一雙美腿，隨即在網上引發熱論。

佐真娜近日的限時動態常常跟世界盃相關，其中一個她分享自己正在玩世界盃集圖冊，她的玉手配以長長火紅美甲放在集圖冊上，有意無意露出30卡鵝蛋形訂婚鑽戒。另一張相背景看來是飛機艙，她的LV手袋掛上一個大力神盃吊飾，不知是否在暗示正在出發到美國在現場看C朗比賽。

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