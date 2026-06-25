世界盃2026｜馬迪保暴力攔截致干尼骨折　遭FIFA追加停賽5場

東道主加拿大在世界盃B組次輪以6：0狂數卡塔爾，中場主力干尼（Ismael Kone）遭對手馬迪保（Assim Madibo）粗暴攔截，當場小腿骨折。國際足協（FIFA）紀律委員會經過復核後下達重罰令，罰馬迪保（Assim Madibo）停賽5場。



該仗戰至52分鐘，馬迪保從後粗暴踢中干尼，干尼隨即痛苦倒地，小腿明顯變形。由於攔截力度極猛，現場甚至能聽到骨頭折斷的聲音。干尼口含止痛劑，由擔架護送離開球場，馬迪保亦當場領紅被逐。

馬迪保危險動作致干尼小腿骨折。（路透社）

干尼已完成手術並退出加拿大世界盃所有賽事，馬迪保和卡塔爾體育部長都前往醫院探望他。

馬迪保在重創干尼後被FIFA追加停賽5場。（路透社）

FIFA紀律委員會認為，馬迪保的動作嚴重危害球員安全，屬於極度危險的犯規，故決定在原有的紅牌停賽基礎上大幅「加刑」至停賽5場。鑑於卡塔爾在隨後的比賽中不敵波斯尼亞，篤定出局，馬迪保的停賽令，將延續至卡塔爾之後的國際官方賽事執行。