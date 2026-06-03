足球轉會｜曼聯與艾達臣達成協議　卡域克坐正後中場勢持續換血

英超球會曼聯已正式與意甲阿特蘭大達成協議，將以總價4500萬歐元（約3800萬英鎊）將26歲巴西防守中場艾達臣荷西（Ederson Jose）帶到奧脫福球場，勢成為新帥卡域克（Michael Carrick）執掌球隊後的第一簽。



隨着老將卡斯米路（Casemiro）合約期滿確認離隊，烏加迪（Manuel Ugarte）表現令人失望，球會正準備將其清洗，補強中場線成為紅魔今夏的重中之重。一直受到曼聯關注的阿特蘭大巴西中場艾達臣，在意甲煞科戰已被排除在先發名單外。時任主帥柏拿甸奴（Raffaele Palladino）證實：「不讓艾達臣上場是雙方共同的決定，轉會市場上目前有後續進展。」柏拿甸奴還透露，他應該為被這一家重要的球會關注而自豪。

阿特蘭大巴西中場艾達臣已與曼聯達成協議，將於今夏加盟。（Getty Images）

艾達臣今年夏天入選巴西隊55人世界盃初選名單，最終無緣26人大軍名單，現在他收到曼聯給出的4年長約並附帶延長一年的續約選項，將於7月份去到球隊接受體檢及季前訓練。

艾達臣2017年曾被巴西球會外借至中超球會山東魯能泰山一年，其後在2022年1月登陸歐洲。他在意甲表現全能，首季助沙蘭力坦拿護級成功。2022年夏天轉會至阿特蘭大，期間既能出任防守中場，亦能以Box-to-box姿態擔任全能中場角色，其強悍的攔截力、驚人的跑動覆蓋面以及不俗的轉守為攻能力，正是現時曼聯缺乏的元素。艾達臣體能充沛且對抗性極強，有助於他迅速適應英超的高強度節奏，並為卡域克的戰術體系注入欠缺的活力與穩定性。

艾達臣是曼聯重組中場線的第一步。（Getty Images）

不過，艾達臣的加盟只是曼聯今夏中場大換血的序幕。紅魔在完成艾達臣的交易後，已隨即密謀簽入第二名高質素中場。目前球隊正密切留意包括水晶宮新星阿當禾頓（Adam Wharton）、季尾皇馬爭議人物曹亞文尼（Aurélien Tchouaméni）在內的多個目標。諾定咸森林中場艾利洛安達臣（Elliot Anderson）亦是曼聯感興趣的人選，但是目前這名球員更加接近同城對手曼城。