彈網港隊女將劉潔瑩獲亞運參賽資格　上屆獲第四　今仗目標入三甲

距離2026年日本愛知-名古屋亞運會不到4個月，香港彈網女子選手劉潔瑩已經鎖定個人賽資格。這是她於2023年杭州亞運會以唯一女將身份代表香港出戰彈網比賽後，第二次踏上亞運會征程。



數日前，劉潔瑩在第七屆亞洲彈網錦標賽個人項目中躋身前16名，取得亞運會入場券，但她對自己的發揮並不滿意。她接受中新社記者專訪時坦言，在比賽中出現失誤，未能完成原計劃的難度動作：

回去一定會繼續多訓練。

語氣裏沒有糾結與氣餒，只有一種習慣性的篤定。

劉潔瑩在第七屆亞洲彈網錦標賽個人項目中躋身前16名，取得亞運會入場券。（中新網）

香港彈網運動員劉潔瑩比賽精華：

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劉潔瑩與彈網的緣分，始於一個樸素的理由。她8歲接觸競技體操，之後轉為藝術體操，最後在一張彈網上停了下來。

我喜歡翻騰和旋轉。媽媽看到體操館裏的彈網，就建議我試試，結果一試就到了今天。

她說，小時候不會想要證明什麼，純粹就是好玩，很有滿足感。正是這份純粹的熱愛，為她的運動員生涯打下了紮實的基礎。

劉潔瑩在英國出生並度過童年，爸爸來自湖南。10歲那年她隨家人回到香港，她形容當時對自己的身份認同感到混亂。回到香港住了三四年後，她逐漸找到了與這座城市的聯結，慢慢可以用廣東話交流，越來越喜歡這裏的食物和文化。

香港彈網運動員劉潔瑩。（IG@jennifer_crosszeria）

後來，在現任香港彈網隊總教練林柏梁的引薦下，劉潔瑩加入港隊。她說，與教練和隊友擁有相同的文化背景，一起訓練有一種家的感覺，令她有歸屬感。當時她在倫敦國王學院讀書，每年暑假回港訓練。

即使隔着時區，我們還是會互發訊息，問問訓練和比賽怎麼樣。這些友誼不會因為很久沒見面就改變。

正因如此，儘管劉潔瑩此前在各種比賽中擁有代表英國出賽的資格，她還是選擇為香港出戰。

香港彈網運動員劉潔瑩（左）。（IG@jennifer_crosszeria）

2023年杭州亞運會，21歲的劉潔瑩首次代表港隊出戰彈網個人賽，獲得第四名。她回憶，那是人生中最緊張的比賽經歷，幾乎要用哭泣來發泄情緒。「這是四年一度的大型國際賽事，整個場館坐滿了人，還要面對強大的對手，壓力撲面而來。」直到站上賽台，聽到觀眾的歡呼聲，她才鎮定下來。「因為我們是香港隊，內地觀眾會為我們歡呼，幫助我重拾自信、保持冷靜。」

多年的沉澱令她對運動員這個身份有了新體會。當記者問她成為優秀運動員最重要的特質是什麼，她沒有說「天賦」或者「心態」，而是「準備工作」。

她認真地解釋：了解自己的身體狀態，知道如何處理傷病和莫名其妙的疼痛，管理好情緒。「很多時候我們只是在訓練時看起來不錯，就覺得比賽沒問題。但我認為遠不止這些。心理健康、家庭問題、朋友關係，生活中的每一件事都會影響運動表現。準備工作就是一切。」

香港彈網運動員劉潔瑩。（中新網）

展望不到4個月後將開幕的亞運會，她的目標很明確：完成資格賽中未能做到的動作組合，衝擊更高分。「我們還有幾個月時間，把所有事情理順，把分數再提高。」至於名次，她笑了笑：

肯定想拿前三。

採訪尾聲，劉潔瑩感謝家人與教練林柏梁的長期支持。她說，教練給予她的是信任，不是控制，「在我需要的時候給予意見，在我能獨立完成時放心放手」。

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