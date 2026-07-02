世界盃2026｜埃及隊長沙拿恢復訓練　有望復出戰澳洲爭奪16強席位

【世界盃】埃及國家隊隊長沙拿（Mohamed Salah）比賽拉傷腳筋後，香港時間星期三（7月1日）正式恢復訓練，參與球隊的部分集體練習，大大提升他在星期六（4日）對澳洲的世界盃32強生死戰的復出希望。



在此前埃及1：1打和伊朗的小組賽收官戰中，沙拿在比賽中途受傷主動要求被換下，讓他在即將於達拉斯打響的淘汰賽的出場前景蒙上一層陰影。

埃及隊長沙拿（左）在對陣伊朗的比賽中。（Reuters）

不過，埃及足球協會在其官方Facebook上發布一組照片，畫面中沙拿面帶微笑地重新出現在華盛頓州Spokane的訓練場上。埃及足協還為這組照片配上令球迷振奮的文字：「王者回歸」（The King is back）。

沙拿的及時回歸對埃及隊而言無疑是一劑強心針。在本屆盃賽中，埃及隊得5分、因淨勝球劣勢，屈居比利時之後獲得小組第二，成功殺入淘汰賽。

這名34歲的超級巨星，在埃及本屆世界盃旅程中起到至關重要的領袖作用，目前他已為球隊貢獻一個入球和兩次助攻。

埃及國家隊隊長沙拿世界盃小組賽場上表現：

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】