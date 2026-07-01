世界盃2026墨西哥2：0厄瓜多爾占美尼斯建功　出現第2人掩嘴領紅

2026世界盃32強淘汰賽墨西哥主場對陣厄瓜多爾。上半場，祖利安基洛尼斯（Julián Quiñones）燙射、老將占美尼斯（Raúl Jiménez）勁射入球，墨西哥半場2：0領先厄瓜多爾。下半場，厄瓜多爾久攻不入，軒卡派爾（Piero HINCAPIE）因掩嘴講話被紅牌罰下，厄瓜多爾無力回天，墨西哥以2：0戰勝對手，晉級16強，將戰明天英格蘭與剛果民主共和國之間勝者。



賽前極具戲劇性，墨西哥球迷比賽前夜去到厄瓜多爾下榻酒店下，通過撳汽車喇叭、高聲助威等方式製造噪音，試圖影響厄瓜多爾球員休息。比賽當日因雷暴天氣來襲，阿茲特克體育場採取安全措施，比賽推遲1小時進行，於本港時間早上10時開始。今次已是今屆賽事第二度因天氣延遲或暫停，此前法國與伊拉克的分組賽半場時，亦曾因懸掛雷暴信號而推遲2小時才恢復進行。

2026世界盃32強墨西哥對厄瓜多爾因雷暴天氣，推遲開賽。（路透社）

開場之後，現場仍有小雨，不過球場排水系統良好，雨水並未影響足球在場地內運轉。坐擁主場之利的墨西哥更加主動，一度圍攻厄瓜多爾，基拔圖摩拉（Gilberto Mora）、佐治山齊士（Jorge Sánchez）嘗試遠射射高。墨西哥亦頻繁通過右路突破、傳中創造攻勢，占美尼斯接路爾斯洛慕（Luis Romo）傳中球，頭槌攻門頂偏。隨後摩拉燙遠角僅偏出門柱一個球位。不過厄瓜多爾亦通過反擊回應墨西哥，約翰耶保亞（John YEBOAH）穿施薩蒙迪斯（César Montes）大小後捅射中柱。22分鐘，羅拔圖艾華拉度（Roberto Alvarado）傳出過頭球，祖利安基洛尼斯左路帶球疾進後燙射入球，墨西哥先開記錄，1：0領先厄瓜多爾。墨西哥持續攻勢，基洛尼斯橫傳占美尼斯，後者勁射破門，31分鐘墨西哥將領先優勢擴大至2：0。

上半場末段，厄瓜多爾佔場面優勢，耶保亞右路帶入大位後射門被墨西哥門將魯爾蘭祖（Raúl Rangel）撲出。厄瓜多爾亦在一段時間內頻繁獲得角球機會，但未能在半場前縮小比數差距，墨西哥帶著兩球優勢進入中場休息。

兩隊今場戰術並不保守，厄瓜多爾雖在比數上落後，但控球率佔優勢。（路透社）

下半場厄瓜多爾加強進攻，墨西哥收後防守，牢牢掌控禁區內的製空權。厄瓜多爾難以創造出有威脅進攻，反而墨西哥在反擊中獲得角球機會，蒙迪斯頭槌中目標，被加連迪斯（Hernan GALINDEZ）撲出。補水時間後，厄瓜多爾發動長傳，奇雲洛迪古斯（Kevin Jose RODRIGUEZ）搶射偏出門柱。厄瓜多爾再次暴露分組賽前兩2輪中對科特迪瓦及庫拉索時進攻乏力的問題。

補時階段，軒卡派爾（Piero HINCAPIE）因雙方爭執時掩蓋嘴巴講話而成為新例下第2位被紅牌罰下的球員。厄瓜多爾最終未能取得入球，以0：2輸給墨西哥，止步32強。