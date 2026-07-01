挪威晉16強維京划船一幕再現　奧迪加特：如活在夢中︱世界盃2026

2026世界盃32強挪威憑神鋒夏蘭特完場前的入球2：1力克科特迪瓦，成為今屆首支晉級16強的歐洲球隊。對普羅球迷而言，與贏波同樣興奮的是，挪威全軍再次與現場球迷合演「維京划船」慶祝的開心畫面。

挪威歷來只曾4次入圍決賽周，3度置身16強，1938那屆本身只得16隊（奧地利其後退賽只餘15隊），不敵意大利出局；1998年那屆首度突破分組賽，16強再負意大利；今屆增設32強，挪威終首次在淘汰賽過關，再次晉級16強，隊長奧迪加特（ Martin Odegaard）賽前已開心地說，這個夏天「猶如活在夢想世界中。」



世界盃2026︱維京划船又來了！挪威擊敗科特迪瓦晉身16強，隊長奧迪加特領軍重演維京划船一幕。（路透社）

挪威挫科特迪瓦 維京划船慶祝一幕再現

比起一班隊友，同時是阿仙奴隊長的奧迪加特，多了一個英超冠軍和歐聯亞軍獎牌。昔日獲譽「挪威神童」，15歲已亮相本土頂級聯賽，隨即獲得皇家馬德里青睞，奧迪加特曾失意馬德里。幸好阿迪達以如家一樣溫暖的阿仙奴更衣室，重新照亮他的足球生涯，曾經迷失的少年，如今已是球會和國家隊無可爭議的領袖，帶領挪威時隔28年重返世界盃舞台，還取得淘汰賽歷史勝仗。

賽後他再次擔任鼓手，指揮一班隊友，夏蘭特在內的一眾隊友、教練和職員跟球迷一起玩得不亦樂乎。先由奧迪加特敲兩下鼓，繼而全場一邊齊聲高呼：「Ro!」（挪威語划船（Row）的字眼），一邊在做划船動作的震撼場面重現。

挪威隊長奧迪加特：踢世界盃決賽周如活在夢想世界

「維京划船」的慶祝畫面成為今屆世界盃極具標誌性的一幕，遠在挪威首都奧斯陸王宮外看直播的市民，甚至是另一場32強墨西哥對厄瓜多爾的球迷，紛紛仿傚，一個動作將挪威的維京文化遍達全球。

賽前挪威電視台TV2向奧迪加特問到，會跟小時候的自己說什麼，他笑着回應：「我會說，能夠在世界盃決賽周出戰，猶如活在夢想世界中是個重大成就，感覺非常美好。」

「我們都感受到那份愛和樂觀精神」

「多謝一直以來給予我們的支持，我們都感受到那份愛和樂觀精神。希望我們能為球迷帶來更多慶祝和享受賽事的理由。」去年世界盃外圍賽開始有挪威球迷發起以維京划船的動作慶祝球隊獲勝，時隔28年重返決賽周，挪威球迷在球隊分組賽首仗4：1大勝伊拉克期間，以這個慶祝動作成為全球熱話，到次仗擊敗塞內加爾篤定晉級32強，球隊上下亦參與其中，令維京划船熱度更高。奧迪加特說到做到，今場領軍再勝一仗，再次以維京划船與球迷同樂，無論16強對巴西結果如何，均讓挪威人以及全球球迷留下美好回憶。

「我們夢想這一刻出現已經太久，能夠在決賽周比賽，一場有機會晉級的大賽，真是很重大。」奧迪加特和一班隊友做到了，這場勝仗，為挪威足球寫下歷史新一頁。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級最新形勢。（01美術製圖）

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