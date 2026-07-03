WTT美國大滿貫｜王曼昱與蒯曼女雙內戰晉級　決賽上演中日大戰

2026年7月3日，乒乓球WTT美國大滿貫賽再次爆發國乒內戰，兩對雙打組合在半決賽中一較高低，結果世乒賽金牌配對王曼昱／蒯曼3：0淘汰隊友王藝迪／陳熠，由此而晉級決賽與日本組合張本美和／早田希娜爭奪冠軍。



【比賽看點】

王曼昱／蒯曼是去年多哈世乒賽的新科女雙金牌得主，此外王曼昱本人還曾搭檔孫穎莎2次奪得該賽事、該項目的冠軍，的確具備非常強的實力，雖然本次WTT美國大滿貫賽女單0：3出局不敵日本削球手佐藤瞳，但仍然被看好衝擊女雙項目的冠軍。

國乒女雙組合王曼昱（右）／蒯曼（左）。（新華社）

王藝迪／陳熠是國乒新成立的女雙組合，雖然合作時間不長，一路晉級也跌跌撞撞，但能闖入4強也說明二人的配合已漸入佳境，但想戰勝王曼昱／蒯曼還是有難度。

【比賽過程】

比賽開始後，王曼昱／蒯曼進入狀態比較快，放開手腳後優勢更加明顯，隨即以8：3拉開差距，反觀王藝迪／陳熠在跑位上明顯不如對方嫺熟，雖然後半段頑強追趕但還是很快出現3個局點，緊接着王曼昱／蒯曼再得1分以11：7強勢拔得頭籌。

國乒女雙組合王藝迪（左）／陳熠（右）。（新華社）

第二局戰況相對更加激烈，但王藝迪／陳熠仍然無法確立優勢，中間段很快又陷入被動，王曼昱／蒯曼隨即以10：6領先拿到局點，隨後沒有給對手機會以11：6再下一城。

第三局王曼昱／蒯曼雖然率先發動但很快4：5被反超，隨後6：5再次領先又被追至6：6、7：7平，緊接着在8：7的位置逼對手用掉暫停權。暫停結束後，王曼昱／蒯曼9：7領先，隨後9：10、10：11、11：12、12：13被反超出現局點，14：13領先錯失1個賽點，但最終還是以16：14鎖定勝利晉級決賽。

王曼昱／蒯曼3：0淘汰隊友王藝迪／陳熠。（X@WTTGlobal）

在此之前，日本組合張本美和／早田希娜已經在女雙半決賽中3：1戰勝韓國的申裕斌／朱芊曦晉級，所以接下來的冠軍就將在她倆與國乒組合王曼昱／蒯曼之間產生，那麼大家看好誰能登頂為王呢？

日本女雙組合張本美和（右）／早田希娜（左）。（Getty Images）

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