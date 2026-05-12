乒乓團體世錦賽｜中國連霸背後與日本差距漸微　張本美和成長驚人

2026年倫敦世乒賽團體賽香港時間周一（11日）凌晨收官，中國隊在男、女團決賽中均戰勝日本隊，延續了連冠腳步。



然而，這兩場巔峰對決的真正分量，遠在獎盃和連冠數字之外：女子乒壇，中日爭鋒已在毫釐間；男子乒壇，群雄並起的時代已然開啟。百年世乒賽重回倫敦，既是向歷史的致敬，更是對未來的啟迪。

女團：中日爭鋒 歐洲崛起

國乒女團決賽中戰勝日本隊，延續了連冠腳步。（Getty Images）

國乒女團倫敦世錦賽賽事精華：

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連續六屆世乒賽，中國隊與日本隊在女團決賽中相遇並全部獲勝，但最近兩屆贏得並不輕鬆。與兩年前的釜山世乒賽決賽進程相似，中國女隊在前三盤結束後1：2落後，被推至懸崖邊。

絕境呼喚英雄。退無可退的第四盤，世界第一孫穎莎給出的答案是「拒絕失利」，三局僅讓張本美和拿到12分。決勝盤，王曼昱扛住心理重壓，同樣橫掃早田希娜。中國隊以3：2完成逆轉，實現世乒賽女團七連冠，第24次捧起考比倫盃。

回顧本屆賽事，女子乒壇的競爭格局，已清晰定格為「中日爭鋒」。日本隊在張本美和、早田希娜、橋本帆乃香的帶領下，整體厚度與搏殺能力已逼近中國隊量級，特別是張本美和的快速成長，讓兩隊間的差距以肉眼可見的速度縮小。

日本隊張本美和的快速成長，讓中日兩隊間的差距以肉眼可見的速度縮小。（Getty Images）

與此同時，「歐洲軍團」的復甦為女線競爭增添了新變量。羅馬尼亞隊在施素絲（Bernadette Szocs）的帶領下闖入世乒賽女團四強，德國隊同樣晉級半決賽。但客觀而言，羅馬尼亞、德國以及韓國等隊尚不具備持續挑戰中日兩強的實力，更多扮演「攪局者」角色，女子乒壇在未來一段時期仍將是中日引跑。

男團：群雄並起已成定局

國乒男團主力林詩棟在決賽中拿下最後一輪，助力中國成功奪冠。（Getty Images）

國乒男團倫敦世錦賽賽事精華：

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男子乒壇的圖景更為複雜。從本屆賽事可以看出，男團已正式進入「群雄並起」時代。

如今的中國男隊由王楚欽擔大旗，輔以林詩棟、梁靖崑、周啟豪和向鵬，賽前承受着外界前所未有的審視。

國乒男團主力王楚欽。（Getty Images）

小組種子隊排位賽，中國隊先後負於韓國和瑞典隊，僅以1勝2負排名小組第三。彼時，不少人對中國男團的前景表示擔憂。

進入淘汰賽階段，中國隊的表現愈發出色，在半決賽和決賽的表現當屬高光。半決賽對陣法國隊，3：1的比分遠沒有看上去那般從容。在第一盤王楚欽戰滿五局艱難取勝、第二盤林詩棟落敗的情況下，第三盤梁靖崑上演「讓二追三」好戲，定格下逆境翻盤、奮勇拼搏的熱血瞬間。隨着王楚欽在第四盤終結比賽，中國隊跨過了法國隊這道牆。

決賽中國隊雖橫掃日本隊，但紙面比分並不能體現過程的驚心動魄：首盤梁靖崑再次完成超級大逆轉，他在大比分0：2落後、決勝局3：8落後的絕境下逆轉日本隊一單張本智和。第二盤王楚欽在先失一局後同樣連扳三局，擊敗松島輝空；第三盤林詩棟以3：1戰勝戶上隼輔，鎖定勝局。

國乒男團決賽中戰勝日本隊，延續了連冠腳步。（Getty Images）

以哀兵之姿殺入決賽，又在決賽中橫掃日本隊的中國男乒，既完成了自我救贖，也完成了對時代的回應。

本屆世乒賽清晰地表明：男子乒壇已進入諸強並立的「戰國時代」——法國隊的勒邦（Lebrun）兄弟已成為歐洲最不可忽視的新鋭，二人以快速兇狠的打法見稱；瑞典隊在莫利加特（Truls Moregard）和安頓卡爾保（Anton Kallberg）的帶領下重返頂尖行列，小組賽擊敗中國隊絕非偶然；韓國、德國、巴西、中華台北等隊同樣具備晉級決賽的硬實力；日本隊張本智和、松島輝空具備站上最高領獎台的個人能力。

正如王楚欽所言：

雖然這次我們奪得了冠軍，但不可否認，目前乒壇是一個群雄逐鹿的時代，沒有一個人可以站出來絕對自信地說我就能拿這個冠軍。在這樣一個時代，大家都有機會，當然我們會全力去捍衛中國乒乓球隊的榮耀。

百年世乒賽啟迪未來

1926年，首屆世乒賽在倫敦舉行。整整一個世紀後，賽事重回起點，意義非凡。

本屆世乒賽匯聚了全球男、女各64支隊伍，是世界乒壇最高水平的團體賽事之一。國際乒協主席索林（Petra Srling）希望以此為契機，繼續提升乒乓球在全球範圍的熱度。「相較其他持拍類項目，乒乓球在奧運會中金牌數最多（6金），我們感到非常自豪，但我們不能僅僅和其他項目做比較，我們需要吸引從未參加過任何運動的人，包括小朋友，拿起球拍打乒乓球。」

5月10日，開場嘉賓國際奧委會主席高雲蒂（Kirsty Coventry）在賽前亮相。（新華網）

索林表示，未來國際乒協還將繼續變革，

如果回到1926年，如果從9位國際乒協創始人的角度出發，相信他們不會想到國際乒協會發展得這樣好，我們從21分制改到現在的11分制，為男、女運動員提供了平等的獎金，這些都是重要的改變，我們要為乒乓球保駕護航，所做的一切都是為了乒乓球運動更美好。

在百年慶典的光輝時刻，中國乒乓球功勳人物蔡振華、李富榮獲頒「國際乒協功勳獎」。這一殊榮既是對老一輩中國乒乓人開拓事業的致敬，也象徵着中國乒乓人在世界乒壇的重要地位。也是在本屆世乒賽期間，奧運冠軍劉詩雯再次當選國際乒協運動員委員會委員，將繼續在國際體育組織中發出「中國聲音」。

中國國乒男、女團皆以奪冠結束了本屆賽事。（Getty Images）

隨着倫敦世乒賽團體賽大幕落下，百年世乒賽的新征途已經展開，而洛杉磯奧運會已在不遠處召喚。群雄並起的時代，唯有敢變者生，唯有創新者勝。乒乓球的未來，正如同倫敦温布萊體育館穹頂下的燈光，璀璨而充滿無限可能。

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