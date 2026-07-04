世界盃2026｜埃及加時後1：1和澳洲　十二碼全中晉級再創歷史

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）本港時間周六（7月4日）凌晨舉行32強淘汰賽埃及對澳洲。埃及上半場憑阿梳亞（Emam Ashour）的入球先拔頭籌，落後的澳洲下班場憑一記「烏龍波」追平。雙方其後鬥至加時皆未能增添紀錄，最終要互射十二碼分勝負。澳洲有兩名後衛射失，埃及則四射全中擊敗對手。首次躋身16強的埃及，下場要面對阿根廷與佛得角的勝方。



埃及今仗先聲奪人，13分鐘，中場阿梳亞（Emam Ashour）接應哈菲斯（Karim Hafez）的傳中近門頂入。埃及領先1：0入更衣室。

落後的澳洲下班場搶回不少攻勢，去到55分鐘，中場奧尼爾（Aiden O'Neill）左路開出罰球，皮球急勁導致埃及後衛穆漢尼（Mohamed Hany）「擺老烏」。袋鼠兵團扳平。

雙方其後雖製造不少埋門皆未能增添紀錄，需要加時30分鐘。去到加時階段，兩隊都未能打破僵局，需要以互射十二碼分出勝負。

澳洲兩位主罰的後衛修達（Harry Souttar）與靴靈頓（Lucas Herrington）皆「宴客」，反觀埃及就四射全中，其中沙拿（Mohamed Salah）更藝高人膽大以Chip射攻入。

隨着後衛艾杜麥古迪（Hossam Abdelmaguid）射入第四個十二碼，協助埃及擊敗澳洲，首次躋身16強。