世界盃2026｜摩洛哥3:0輕取加拿大　奧拿希梅開二度率先入8強

2026世界盃（FIFA World Cup 2026）首場16強賽事，由主辦國之一的加拿大迎戰摩洛哥。非洲勁旅摩洛哥憑中場奧拿希（Azzedine Ounahi）下半場連入兩球，以及前鋒拉希美（Soufiane Rahimi）在尾段的入波，以三球氣走加拿大。摩洛哥成為首支晉身8強的球隊，下場將會對法國與巴拉圭的勝方。



加拿大上半場早段一度壓着摩洛哥猛攻，可惜皆未能撕破對方的密集防線。

去到下半場50分鐘，摩洛哥的奧拿希（Azzedine Ounahi）接應夏基美（Achraf Hakimi）的自由球回傳，第一時間抽入。摩洛哥領先1:0。

得勢不饒人的摩洛哥在82分鐘發動防守反擊，巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）妙傳奧拿希（Azzedine Ounahi），後者勁射破網，摩洛哥擴大優勢到2:0。

去到98分鐘，摩洛哥再入一球錦上添花；巴謙戴亞斯（Brahim Diaz）送出精妙的助攻，造就拉希美（Soufiane Rahimi）輕鬆攝入。摩洛哥3:0鎖定勝局。

率先殺入8強的摩洛哥，將迎戰法國與巴拉圭的勝方；假如最終獲勝，就能至少追平他們在2022年世界盃創下的世上最佳戰績殿軍。