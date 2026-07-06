世界盃2026｜英格蘭3：2墨西哥　比寧咸梅開二度　卡尼12碼建功

墨西哥對英格蘭的世界盃16強，日前當地天氣預報指比賽期間預料有雷暴，國際足協（FIFA）曾考慮提早開賽時間，最後因天氣不穩，賽會公布因惡劣天氣而延遲1小時開賽。

英格蘭上半場後段憑祖迪比寧咸在98秒內頭頂腳踢梅開二度，半場領先2：1，換邊後繼續戲劇性，昆沙魯莽領紅，哈利卡尼隨即12碼建功再領先，但這名英格蘭隊長緊接輸12碼，幸好英軍以3：2力克墨西哥，殺入8強。



英格蘭對墨西哥延遲1小時開賽。（路透社）

根據墨西哥城天氣預測，墨西哥對英格蘭比賽當日有雷暴，FIFA曾與兩方足總商討，一度傳出提早6小時開賽，至香港時間凌晨2時，有指因墨西哥足總對改期安排感到不滿，FIFA最終拍板維持原定時間開賽。

開賽時間不變，但天氣問題仍在，天氣預報指，開賽前高達90%機率出現雷暴，根據FIFA規例，只要球場方圓6英里內出現閃電，為保障球員及觀眾安全，球證必須立即暫停賽事，直至連續30分鐘無閃電出現方能重開。

比寧咸助攻助守 98秒梅開二度 英軍半場領先2：1

延後一小時後，海拔2240米的阿茲特克體育場響起哨子聲，英格蘭面對今屆全勝兼不失一球的東道主墨西哥。英軍今仗作出3個調動，兩翼換上布卡約沙卡及安東尼哥頓，昆沙及時復出任右閘。

開賽不足1分鐘，迪格蘭賴斯舉腳過高踢中路爾斯洛慕，即領一面黃牌。在高原主場出戰，墨西哥的魯爾占美尼斯接應右路傳中，從干沙的盲眼位入楔，插水式球槌攻門，幸好比克福特及時撲出，是上半場飲水時間前較具威脅的攻勢。英格蘭上半場攻勢側重於左路，復任正選的安東尼哥頓不時左路快放，挑戰墨西哥防線，上半場中段在底線出界前擺脫佐治山齊士，推入大位再起腳，被墨西哥門將沒收。

迪格蘭賴斯開賽不足1分鐘即領黃。（路透社）

魯爾占美尼斯插水式球槌攻門。（路透社）

（路透社）

英格蘭一次反擊，迪格蘭賴斯策動，沙卡右路落底傳中，後柱的祖迪比寧咸無人看管，頭槌先開紀錄，亦是墨西哥今屆第一次失守。墨西哥中圈開波，英格蘭及後哥頓反搶成功，比寧咸與卡尼一次配合，比寧咸門前建功，98秒頭頂腳踢梅開二度，英軍極速擴大領先。

落後的墨西哥當然未言棄，一次罰球傳中，干沙解圍落在祖利安基洛尼斯腳下，勁射破網，射入今屆第4球，42分鐘為墨西哥追成1：2。墨西哥其後氣勢不錯，占美尼斯再有機會，可惜起腳斜出，補時頭槌再被比克福特擋出。英格蘭防線風聲鶴唳，連防守都見比寧咸身影，門前及時踢走施薩蒙迪斯的皮球，半場力保領先2：1。

比寧咸98秒梅開二度，英格蘭上半場後段領先。（路透社）

墨西哥隨即由祖利安基洛尼斯回敬一球。（路透社）

英格蘭換邊初段再有機會，右路界外球昆沙擲入禁區，墨西哥守將解圍不遠，尼高奧萊利禁區頂第一時間起腳，可惜中柱彈出。昆沙飛鏟踩中捷西斯加拿度腳脛，球證向昆沙出示紅牌。

昆沙粗野攔截領紅被逐。（路透社）

英格蘭十人應戰，一次簡單長傳，卡尼二傳予哥頓，這名英軍翼鋒衝前被墨西哥撲跌，球證直指12碼，哈利卡尼深呼吸一射中鵠，60分鐘領先3：1。「英墨大戰」似乎沒有給予球迷們一刻喘息，入球功臣卡尼回防解圍踢中白賴仁古迪利斯，球證翻查VAR再判12碼，占美尼斯射破比克福特，墨西哥再次收窄比分至2：3。

英格蘭踢少一人，杜慈在飲水時間後調動，丹般恩（Dan Burn）及迪積史賓斯先後入替，加上早前上場的史東斯，組成5人防線，希望在末段力保勝局。墨西哥圍攻英軍，場區全數9人縮後，墨西哥難找缺口，史東斯末段解圍柱邊出界，英軍捱過12分鐘補時，結果以3：2力克墨國，連續三屆打入8強。

哈利卡尼12碼建功，英格蘭再擴大領先。（路透社）

哈利卡尼解圍踢中對方球員，占美尼斯12碼追成2：3。（路透社）

英格蘭正選陣容



門將：1比克福特

後衛：26昆沙、2干沙、6馬克古希、3尼高奧萊利

防守中場：8艾利洛安達臣、4迪格蘭賴斯

中場：7布卡約沙卡、10比寧咸、18安東尼哥頓

前鋒：9哈利卡尼



墨西哥正選陣容



門將：1魯爾蘭祖

後衛：2佐治山齊士、3施薩蒙迪斯、5祖漢華斯基斯、23捷西斯加拿度

中場：19基拔圖摩拉、6艾歷利拿、7路爾斯洛慕

前鋒：25羅拔圖艾華拉度、9魯爾占美尼斯、16祖利安基洛尼斯

