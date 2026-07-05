世界盃2026｜「挪威尼馬」努沙如願鬥偶像　挑戰巴西一切皆可能

在薛尼卡巴爾為佛得角射入世界波前，挪威的安東尼奧努沙（Antonio Nusa）引球進禁區，假動作擺橫熨射收死科特迪瓦門將，質素不亞於卡巴爾的一腳。

「這是人生最美滿的一天，難以置信....」這名21歲翼鋒賽後表心跡，努沙藉自己的入球圓夢，闖入16強對巴西，有望對上他唯一的足球英雄——尼馬。

世界盃2026直播

16強 巴西對挪威｜7.6凌晨4:00｜Viu 99﹑Now 618/616直播



挪威相隔28年再登世界盃舞台，除了把「維京划船」發揚光大，同時取得史上淘汰賽首勝，射破科特迪瓦開紀錄的是安東尼奧努沙。

努沙是挪威的一顆新星，在挪威球會史達比克（Stabæk）展開職業生涯，其後在比利時的布魯日嶄露頭角，2024年夏天轉投RB萊比錫。努沙左右腳俱佳，具備速度及突破能力，更被稱為「挪威尼馬」。

（路透社）

努沙必定滿意這個別號，事關他自小已是巴西的擁躉，尼馬正是他最喜愛的球星，「2014年的巴西是我第一個關於世界盃的回憶，該場大敗予德國1：7我還是記憶猶新，因為我當時已是巴西的球迷。」

「他（尼馬）的踢法賞心悅目，當我年少時已是他的擁躉，我想擁有與他相同的盤扭能力，我經常觀看他的影片，研究他的技術及射術，他是我足球的啟蒙，也是我唯一的足球英雄。」對努沙而言，尼馬是個崇高的存在。萊比錫上年夏天與巴西老牌球會山度士進行友賽，努沙終於與尼馬同場較量，「我第一次與仰望已久的對象交手，這是瘋狂的一刻。」

（Instagram截圖）

想不到，這個瘋狂時刻將在世界盃舞台重演，挪威與巴西爭奪8強席位，兩軍在28年前交手時，挪威以2：1擊敗「森巴兵團」，而努沙為自己的圓夢之旅貢獻重要入球，亦是生涯首個世界盃入球，「這是人生最美滿的一天，難以置信....」他慶祝時雙手拍天，把入球獻給早前離世的祖母。

（路透社）

「淘汰賽一切也有可能，一場定勝負，表現出色的一方晉級，我們必定付出一切。」面對巴西，努沙不失志，希望再度以「維京划船」慶祝，「我們在創造歷史，相隔多年再戰世界盃，希望球迷們可以繼續享受勝利。」

（路透社）