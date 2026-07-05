挪威三對父子兵仲有對叔侄　四大家族合力挑戰巴西︱世界盃2026

巴西對挪威｜2026世界盃挪威在神鋒艾寧夏蘭特（Erling Haaland）加持下，史上首度在淘汰賽贏波並再次晉身16強，他的爸爸Alf-Inge昔日也是挪威名將，今屆場場均有入場支持囝囝，上場見證愛兒末段以入球領球隊過關，更激動至當場落淚。

今屆是挪威自1998年至今，時隔28年重返決賽周，Alf-Inge在1998那一屆沒有入選，卻是1994大軍一員，而今屆的陣容之中，連同夏蘭特父子共有3對曾分別亮相1994和2026世界盃的父子兵，成為一時佳話，其實陣中同時還有另一個名將的姓氏再度出現國家隊，四大家族姓氏再度亮相世界盃舞台，今夜齊心合力並肩挑戰由名帥安察洛堤領軍的巴西。

世界盃2026直播︱16強

7月6日 巴西 Vs 挪威｜凌晨 04:00 ＊VIU 99台、Now 618/616台

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1. 夏蘭特父子：爸爸踢中後場 兒子是最強鋒將

1994世界盃，年僅21歲的艾夫夏蘭特入選挪威大軍，出戰世界盃。他當時仍效力英超球會諾定咸森林，仍未轉投列斯聯。擁有典型挪威悍將的壯碩體格，身高1.86米，是個能踢中場或右後衛的猛將，可惜1998那屆世界盃未有入選。他生涯共34次代表挪威國家隊，未有入球。

2000年6月他由列斯聯轉投曼城，這個決定影響着同年7月出生的兒子艾寧夏蘭特日後的足球路。2001年曼市打吡，曼聯隊長堅尼報復性踢傷老夏蘭特，間接導致他之後要提早終結球員生涯，夏蘭特與爸爸感情要好，從小聽老父說着球員年代的一切，因此一直對曼聯有負面情緒，就算恩師蘇斯克查親自邀請亦未加盟曼聯，離開多蒙特後登陸英超，所選擇的正是爸爸的舊東家曼城。

樣子跟爸爸如「餅印」的艾寧夏蘭特，身高達1.95米更勝父親，身材高大的同時亦極度敏捷，速度高、射術好，年僅25歲已是挪威國家隊史上第一神鋒，國家隊53仗攻入60球，今屆世界盃大放光芒3仗入5球，加上為人風趣幽默又可愛古怪，人氣全球大爆發，名氣、成就更勝父親。

2. 科斯達維達父子：爸爸是門將 囝囝踢中場

挪威在1994世界盃雖然分組賽出局，但當時正效力英超球會熱刺的挪威正選門將科斯達維達（Erik Thorstvedt）表現可圈可點，在3場分組賽中僅在對意大利一仗被攻入一球，擊敗墨西哥及賽和愛爾蘭均力保不失，那一年他已31歲。這個身高1.93米的門將，由1988至1996年效力熱刺長達8年之久，他曾97次代表挪威，在該國歷來上陣次數第4高，1996年退出國家隊，因此同樣未在1998世界盃上陣。

兒子基斯蒂安科斯達維達（Kristian Thorstvedt）外型較爸爸俊朗，是個中場球員，身高雖不及爸爸，但亦有1.89米。效力意甲球會薩斯索羅，目前39次為挪威上陣攻入4球，今屆暫時只在2仗上陣，1正選1後備，要追上爸爸的上陣次數有點難度。

3. 索洛夫父子：爸爸與囝囝都是前鋒

挪威今屆3對父子兵之中，只有索洛夫父子均踢同一位置。1.81米的爸爸高倫索洛夫（Gøran Sørloth）踢正前鋒，曾出國短暫效力德甲球會慕遜加柏，但並不成功並重返本國再次效力洛辛堡。他在這支挪威班霸共174次上陣攻入74球，5奪聯賽冠軍。他在國家隊55次上陣攻入15球，1994世界盃僅在最後一場分組賽對愛爾蘭正選上陣，那亦是他最後一次為國家隊落場。

由於他未在頭兩場上陣，而老夏蘭特則在對愛爾蘭一仗被收起，因此艾夫夏蘭特、科斯達維達和高倫索洛夫在1994世界盃並未曾3人同場出戰。

他的兒子阿歷山大索洛夫（Alexander Sørloth）身高達1.96米，是挪威今屆陣中第二「高人」，僅次1.98米的守將艾查（Kristoffer Ajer），較夏蘭特還高出一點點。30歲的阿歷山大在爸爸的成名地洛辛堡展開職業生涯，目前足跡已遍佈英格蘭、德國、荷蘭、土耳其、丹麥和西班牙，目前正效力馬德里體育會。

他為挪威已上陣75次、攻入26球，均已超越爸爸在國家隊的成績。今屆世界盃他與夏蘭特並肩作戰，除了最後一輪分組賽已提早出線刻意收起，其餘均正選上陣。

4. 希瑾叔侄：叔叔是前紅軍邊路守將 侄兒是高大中堅

事實上，挪威今屆陣內除了有分別在1994及今屆決賽周上陣的父子兵，還有一對先後在1998及今屆亮相的叔侄，不過大概只有資深利物浦球迷才會留意到，亦鮮有人談論。比起1994世界盃，挪威的1998世界盃陣容更為人熟悉，長人中鋒費奧、娃娃臉殺手蘇斯克查，曼聯守將朗尼莊臣，領軍突破分組賽晉身16強一球僅負星光熠熠的意大利。挪威當屆的大軍名單上，還有未獲任何出場機會、曾效力利物浦5年的右閘希謹（Vegard Heggem）。

縱未在1998世界盃決賽周上陣，同年夏天加盟利物浦，頭兩季表現不俗，可惜之後受傷患困擾，職業生涯最後一場上陣的比賽只有25歲。至2003年與利物浦完約後隨即掛靴，當時只得28歲。在挪威國家隊只曾在1998至2000年間上陣，20次出場攻入1球。

雖然中文譯名不同，但Heggem的姓氏再次在挪威世界盃大軍名單出現，27歲的中堅希格甘（Torbjørn Heggem）今屆場場正選，網上經常誤傳他是希謹之子，這個博洛尼亞守將，真正身份是希謹哥哥Trond Heggem之子。Trond不是足球員，而是越野滑雪選手，在兒子小時候已十分支持他參與滑雪、田徑等多項不同運動，最終卻步叔父進塵成為職業足球員。很少人聯想到二人關係，或許跟他們外型截然不同有關，同為防守球員，作為邊路守將的希謹身高1.8米，身型精瘦，踢法靈巧；而希格甘高達1.92米，體格遠較叔父健碩，現年27歲已18次為挪威上陣，只差兩場便能追上叔父。

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