英格蘭隊長卡尼對她一往情深　全靠她才能全力衝刺︱世界盃太太團

英格蘭隊長哈利卡尼（Harry Kane）在2026世界盃32強，末段連入兩球領軍反勝民主剛果，成為帶領球隊出火海的救世主。當比賽一完，他再次步上觀眾席找家人，跟太太姬蒂（Kate）深深一吻，又抱起幼子Henry，之後坐在Kate和4個子女身邊一臉滿足。

世界級球星每日面對外間種種誘惑，卡尼一直對Kate深情而專一，兩人從小青梅竹馬，遇上她，他只覺幸運。



世界盃2026︱英格蘭隊長哈利卡尼成為贏波英雄後，再次步上觀眾席找家人，跟太太姬蒂（Kate）深深一吻。（Getty Images）

哈利卡尼拯救完英格蘭 步上觀眾席跟太情深一吻

從熱刺到拜仁，由球會到英格蘭國家隊，卡尼每天在綠茵場衝鋒陷陣，是令任何後衛聞風喪膽的神鋒。他之所以能全力在事業上衝刺，全因背後的家人。

回到家中，他不再是球迷崇拜的超級巨星，也不是肩負起復興英格蘭重任的國家隊隊長，Kate和4個孩子讓他當回一個普通住家男人，紓緩球場內外承受的種種壓力。因此賽後做完訪問，拍過照片，一完成工作責任，他第一件事就是到看台找太太和孩子們。比起一切名與利，帶點內看的卡尼，只想與家人過着踏實的生活。

兩口子從小已在學校認識，二人20年前跟碧咸的一張合照，亦成為兩代英格蘭隊長之間一段珍貴的回憶。

2005年一次宣傳活動上，碧咸擁着兩個小朋友，他們正是哈利卡尼與太太Kate。（Instagram截圖）

卡尼與碧咸兩代英格蘭隊長的淵源

2005年，倫敦三一浮標碼頭（Trinity Buoy Wharf）一個足球宣傳活動上，英格蘭足球隊隊長碧咸擁着兩個小朋友合照。當時有誰能料想得到，萬人迷身前的小胖子日後同樣能成為三獅軍團隊長，而14年後其結婚對象正是照片中的女孩。

談起這張合照，卡尼說：「成長時碧咸是我的英雄，我是英格蘭超級擁躉，而他是隊長。無論是球場上的工作方式，或是球場外的表現，他也大大啟發了我。我們來自同一地區，就讀同一間學校，我很喜歡看他比賽。這張相有我和他，還有當時還是我朋友的太太，真是張瘋狂的照片。」他清楚記得，那年他只得11歲，「當時只會懷着夢想，嘗試成為足球員。看到我現在身處的位置，總是感到難以置信。」

碧咸與哈利卡尼重遇。（Getty Images）

小時候效力同一支少年隊 讀同一間中學

碧咸115次代表英格蘭，118次上陣的卡尼不止已超越了對方，向着朗尼和施路頓的紀錄邁進，今日對民主剛果一仗，是他第91次以隊長身份率領三獅軍團，超越1966年帶隊贏得世界盃的卜比摩亞（Bobby Moore）以及早年的比利胡禮（Billy Wright），成為英格蘭歷來以隊長身份上陣次數最多一員。當然他梅開二度後，同時將自己保持的英格蘭成年男子國家隊入球紀錄刷新至84球。

在倫敦長大的碧咸，一直是卡尼的英雄，他們的淵源，遠早於這張照片。卡尼8、9歲的時候，效力的當地少年隊Ridgeway Rovers，也是碧咸年少時效力的第一間球會，之後萬人迷轉投熱刺少年隊，至1991年才離開倫敦，加盟曼聯。碧咸本人和父親泰德均是曼聯球迷，但外公是熱刺超級擁躉，外孫未出生已買定熱刺小球衣等待他穿上，只是碧咸始終情傾紅魔鬼，卡尼才是熱刺的「真命天子」。

卡尼與Kate青梅竹馬，相知相愛多年。（Instagram）

卡尼情深剖白：「能擁有一個青梅竹馬，是我的幸運」

不單如此，碧咸就讀的中學Chingford Foundation School，也是卡尼的母校。他與Kate Goodland正是中學同學，他們最初是無所不談好友，漸漸由朋友升格為情人，2017年他在巴哈馬度假跟Kate求婚成功後曾說過：「如果我現在仍是單身，你永遠不會知道跟你一起的人是否因為正確的原因。是為了金錢嗎？你永遠不會知道。因此能擁有一個青梅竹馬，實在是我的幸運。」

哈利卡尼的奮鬥故事，大家也許都會記得。當年他被阿仙奴少年隊嫌棄身型超重而轉投熱刺。經過多年努力、多次外借，終於憑表現踢出一片天地。回看20年前這張照片，胖胖的卡尼，較同齡的Kate還要矮，當然男孩子較遲發育，但可以想像他在同齡少年之中，不算太突出。

卡尼與Kate的愛情故事：

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青梅竹馬小確幸

Kate不是明星，也不是名模，只是個平凡的女孩，她從小學、中學一路唸到大學，畢業後找份安穩的工作，但在她的人生路上，遇上了哈利卡尼，令一切變得不平凡。他們青梅竹馬，識於微時，一起在東倫敦的小學Larkswood Primary唸書，之後又一起升讀Chingford Foundation School，做了很多年同學。

卡尼每天在足球訓練場上努力時，Kate也向運動的方向奮鬥，她到大學唸運動科學，畢業後成為一名體能導師。雖然有個球星另一半，但她從未打算做「闊太」，卡尼說：「她也想有自己的人生，她去讀大學，一直很努力。」

哈利卡尼獲頒大英帝國員佐勳章（MBE），Kate當然陪伴着他。（Getty Images）

「無論順境逆境，他們都會聽我傾訴」

他們第一個孩子、女兒Ivy 2017年1月出世，那年夏天卡尼求婚成功。2018年夏天次女Vivienne Jane出生，兩人在2019年共諧連理，三子Louis 2020年底出生，卡尼一家一年一喜訊。他深情地訴說：「我擁有好的家人及好的朋友，無論我順境逆境，他們都會聽我傾訴，這是十分重要的。」2023年幼子Henry出生，擴充為一家六口的大家庭，對剛果一仗後他坐在看台上，在太太和4個子女包圍下一臉滿足。

回看卡尼昔日在Instagram上載婚照時，甜蜜的附上一句：「終於跟我最佳好友結婚了，我愛你。」（Finally got to marry my Best Friend! I love you.）。他對愛妻總是讚口不絕：「她一直希望做她自己的事，她繼續升讀大學，非常努力工作。我有個美滿的家庭，他們讓我腳踏實地，跟我一樣勤力工作，讓我有今日的成就。」

「她是我無所不談的好朋友」

他認為有一個關係親密的家庭和一班好朋友極其重要，「當事情不順利的時候，你可以有傾訴對象，而當事情順利的時候，有人跟你一起分享。」

兩人的戀情，由中學時代開始：「在學校的時候，她是我的好友。我們無所不談，之後漸行漸近，一切由那時候開始。她見證我整個球員生涯，當然她也覺得那有點瘋狂。」

為何卡尼會這樣說？聽聽Ridgeway Rovers會長馬素爾（Ian Marshall）的話便知，「哈利大概8、9歲的時候開始踢吧，但他不斷回來。他去過阿仙奴，但他們讓他離開。他也曾在熱刺試腳，但沒有簽入他。之後他到屈福特，取得一些入球之後，熱刺終於簽下他了。其餘已是歷史，不過他在轉會中途一直跟我們在一起。」

世界盃2026︱英格蘭隊長哈利卡尼在太太Kate和兒女身邊一臉滿足。（Getty Images）

這家由志願人士成立的小球會，由一班義工組成，最初目標只為青少年遠離黑社會和毒品，能先後為碧咸、哈利卡尼和唐辛打好基礎，純屬意外。正因碧咸與熱刺和卡尼的淵源，2019年熱刺首度晉身歐聯決賽前，萬人迷特別前往訓練基地探班，跟自己的第二愛隊和中學、母會兼英格蘭師弟卡尼打氣，可惜熱刺最終未能完成首奪歐聯冠軍創舉。

卡尼上載與太太合照，窩心地說：「跟特別的人分享特別的時刻」。（IG）

卡尼早已告別熱刺那一頁，年過30仍能在拜仁慕尼黑愈飛愈高。今個夏天為英格蘭出戰，他的每場比賽Kate都會帶着4個孩子和家人大力為他打氣，難得的是，他跟太太相遇、相知、相愛多年，感情始終甜蜜如往，早前上載一張跟Kate在看台上的合照：「跟特別的人分享特別的時刻」（Special moments with special people），即使為人低調，卻從不吝嗇地向世人宣告他對妻子的濃濃愛意。

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級形勢

世界盃2026｜32強淘汰賽晉級最新形勢。（01美術製圖）

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